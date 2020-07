Yamaha 'niet de te kloppen motor' op Jerez, vindt Quartararo

De Yamaha M1 staat bekend om haar ultieme bochtensnelheid, vooral in de kwalificaties kwam dat afgelopen seizoen vaak naar voren. Quartararo scoorde in zijn debuutseizoen zes keer pole-position, Maverick Viñales mocht ook drie keer van pole vertrekken. Het relatieve gebrek aan vermogen zorgde er tijdens races echter regelmatig voor dat de Yamaha’s klem kwamen te zitten achter rijders van Honda en Ducati. Het sterkste punt van de M1 kon dan niet volledig gebruikt worden.

Tijdens de ingelaste testdag op het circuit van Jerez voor de start van het MotoGP-seizoen dit weekend eindigde Quartararo achter merkgenoot Viñales op de tweede plaats. Het is echter te vroeg om te stellen dat Yamaha de beste machine heeft, stelt de 21-jarige Quartararo. “Volgens mij hoeven we niet te zeggen dat Yamaha de te kloppen motor heeft, het laatste kampioenschap werd namelijk gewonnen door Honda. Eerlijk gezegd voelt het voor mij ook helemaal niet zo [dat Yamaha de beste motor heeft]. We weten dat onze motor in de kwalificatie erg snel is, maar zodra we een Ducati, Honda en Suzuki voor ons hebben, verliezen we potentieel. Ze gaan sneller op de rechte stukken, maar wij kunnen onze hoge snelheden in de bochten niet rijden. Dat maakt het moeilijker. Ik denk niet dat we de beste motor hebben. Maar het is wel waar dat Maverick erg snel was tijdens de test en ik denk dat ons racetempo ook best sterk kan zijn.”

'Voel me alleen vooraan het meest comfortabel'

Op een vraag van Motorsport.com of hij zich kon vinden in het commentaar van Quartararo, reageerde Viñales door te zeggen dat het belangrijk is om vroeg in de race vooraan te zitten en de sterke punten van de M1 op die manier te benutten. “We moeten zeker naar andere rijders kijken”, aldus Viñales, “maar ik concentreer me vooral op mezelf, ik probeer elke sessie het maximale van m’n motor te vragen. Voor mij is het heel belangrijk om tijdens de kwalificatie op de eerste rij te komen, de leiding te nemen voor de eerste bocht en vanaf dat moment in een ritme te komen. Dat is de manier om met deze motor te racen, dat is wat we moeten doen. Ik moet m’n eigen ritme vinden, ik voel me erg comfortabel als ik alleen vooraan rij. Dat is ons belangrijkste doel, dan kan er nog van alles gebeuren. We hebben het idee dat dit mogelijk is.”

