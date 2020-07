Viñales klokt snelste tijd tijdens middagsessie Jerez-test

Marquez noteerde eerder op de dag de snelste tijd in de eerste sessie, maar Viñales was in de slotfase van de middagsessie iets sneller. De Spanjaard stak een nieuwe zachte achterband in de slotfase van de sessie en klokte een 1.37.793. Hij was daarmee een tiende sneller dan Quartararo, die een 1.37.911 klokte. Marquez reed zijn snelste tijd eerder op de dag, hij kwam in de middag tot een 1.38.021.

Daarachter waren de Suzuki-rijders van de partij. Alex Rins werd vierde voor teamgenoot Joan Mir. Beiden bleven steken op een halve seconde van Viñales. Francesco Bagnaia was de beste Ducati-rijder op de zesde plaats, hij was zes tienden langzamer dan Viñales. Avintia-coureur Johann Zarco klokte de zevende tijd, voor de broers Aleix en Pol Espargaro.

Franco Morbidelli voltooide de sessie op de tiende plaats, maar maakte in de slotminuten nog wel een schuiver. Jack Miller eindigde op P11, nipt voor Andrea Dovizioso en Brad Binder. Cal Crutchlow werd veertiende voor Takaaki Nakagami en Valentino Rossi. Nadat hij in de ochtend een derde tijd noteerde, eindigde Rossi in de middagsessie op anderhalve seconde van teamgenoot Viñales.

De tweede sessie lag aan het begin van de middag enige tijd stil nadat de rode vlag gezwaaid werd vanwege een stroomstoring op het circuit. Tegelijkertijd had de machine van Aleix Espargaro een oliespoor op het circuit achtergelaten. Danilo Petrucci ging op dat spoor onderuit in bocht 11 en moest ter controle naar het medische centrum op het circuit. Later in de sessie kwam de Italiaan wel weer op de baan. Hij eindigde als 22ste en laatste. MotoGP-debutant Alex Marquez kwam voor de rode vlag ook ten val, hij maakte een buiteling in bocht 6. De Spanjaard bleef ongedeerd en kwam niet veel later weer in actie.

De eerstvolgende actie voor de MotoGP vindt plaats op vrijdagochtend als de eerste vrije training voor de Grand Prix van Spanje op het programma staat.