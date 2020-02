Honda boekt doorbraak op laatste dag van Qatar-test

Het voorseizoen van Marquez is niet bepaald vlekkeloos verlopen. Dat begon al toen de rijder in november onder het mes moest vanwege een schouderblessure. De coureur uit Cervera was daardoor niet fit tijdens de test in Sepang. Daar gaf hij echter toe dat de problemen met de machine hem meer zorgen baarden dan dat zijn blessure dat deed. De problemen van Honda, vooral bij het insturen van de bochten en de bochtensnelheid zelf, hielden de eerste twee dagen van de test in Qatar aan. LCR-coureur Cal Crutchlow gaf toe dat hij ‘als een amateur’ moest rijden om maar te blijven zitten. Ook bij Honda wist men dat het foute boel was. Marquez kreeg op de laatste dag van de test een van Takaaki Nakagami’s 2019-motoren. Nadat hij verschillende zaken testte, gelooft Marquez dat Honda een manier gevonden heeft om de motor te verbeteren.

“In 2016 maakten we hetzelfde mee”, zei Marquez, die maandag de zevende tijd klokte. “Maar we hebben iets gevonden. In Maleisië hadden we al wat problemen die ik niet helemaal begreep. Ik had crashes in snelle bochten die ik normaal zou kunnen opvangen, maar dat lukte niet. Zondag had ik weer een vreemde crash. Misschien denk ik iets te veel aan mijn fysieke conditie. Ik zei tegen mezelf dat ik moest rijden zoals ik altijd deed, maar toen zag ik ook dat alle andere Honda-rijders problemen hadden. Niet alleen mijn teamgenoot, een nieuwkomer, maar ook Cal. Ik wil Honda graag bedanken voor het vele werk dat ze de afgelopen dagen verzet hebben. Ze hebben aan mijn kant van de box veel werk verzet en we hebben een oplossing gevonden. Ik heb goed gereden, we hebben veel zaken begrepen, we hebben een paar onderdelen van de 2019-motor geprobeerd om te achterhalen wat het probleem was. We hebben het probleem gevonden. Dat is het belangrijkste van deze test. Zondag was onze achterstand heel groot en genoot ik niet van het rijden op de motor, op de laatste dag deden we het een stuk beter.”

'Goede gevoel aan voorkant ontbrak'

Gevraagd of Honda progressie geboekt heeft met het bochtenwerk, zei hij: “Het goede gevoel aan de voorkant ontbrak. Het insturen van de bocht ging niet goed en daarna hadden we in de bochten ook geen snelheid. We hebben geprobeerd om dat verlies – bij het insturen van de bocht - goed te maken bij het uitkomen van de bocht, maar dan hebben we minder grip. Uiteindelijk hebben we het insturen verbeterd, daardoor gaat het in de bocht ook beter en is de exit sneller.”

Maandag kwam Marquez nog met een oude fairing in actie op zijn 2020-motor, ook probeerde hij nog een chassis waar hij in het verleden mee heeft gereden. Dat leverde weinig winst op. Nu heeft Honda weliswaar de juiste weg gevonden, maar het moet in de komende raceweekenden nog flink aan de bak om de achterstand op de andere teams weg te werken. “We hebben aan het eind van de dag nog verschillende chassis getest. Het probleem is dat dit voorseizoen niets werkte en dat we niet vooruitkwamen. We begonnen op een bepaald startpunt, probeerden heel veel dingen, maar eindigden weer bij het begin. Nu we het probleem gevonden hebben, moeten we heel veel dingen opnieuw testen.”

Met medewerking van Lewis Duncan en Oriol Puigdemont