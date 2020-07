Marquez klokt snelste tijd in eerste vrije training GP van Spanje

Het wereldkampioenschap MotoGP had in maart moeten beginnen met de Grand Prix van Qatar, maar het coronavirus gooide roet in het eten. Lang was onzeker of er nog gereden zou worden in 2020, maar aan het begin van de zomer kwam MotoGP-organisator Dorna met een uitgebreid plan om dit seizoen nog dertien wedstrijden te houden. De eerste afspraak: het Circuito de Jerez in het zuid-westen van Spanje. Na een midweekse testsessie kwamen de coureurs vrijdagochtend even voor 10.00 uur lokale tijd voor het eerst op de baan voor de Grand Prix van Spanje.

Op één na kwamen alle MotoGP-rijders direct na het verschijnen van de groene vlag in actie. Fabio Quartararo moest noodgedwongen toekijken hoe zijn collega’s aan de training begonnen. De Fransman werd woensdag schuldig bevonden aan het ‘trainen met illegaal materiaal’ tijdens een privétest op Paul Ricard. De coureur ging nog in beroep, maar de stewards bleven bij hun beslissing en Quartararo moest daarom de eerste twintig minuten van de sessie aan de kant blijven.

Toen de toekomstig fabrieksrijder van Yamaha eindelijk op het circuit verscheen, hadden de toprijders hun eerste run met snelle tijden al gehad. Jack Miller noteerde vroeg in de sessie de snelste tijd met een 1.37.942. In tegenstelling tot de fabrieksrijders van Ducati heeft Miller weinig moeite gehad met de aanpassing op de nieuwe Michelin-achterband. Maar bij die rappe tijd van de Australiër bleef het niet in het vervolg van de sessie.

Terwijl het kwik tot 30 graden Celsius gestegen was in de vroege ochtend grepen coureurs hun kans om snelle tijden te rijden in de slotfase van de eerste training. Regerend wereldkampioen Marc Marquez toonde ons een glimp van zijn potentie door de snelste tijd te rijden in de laatste minuten. Met vier absoluut snelste sectoren klokte Marquez een 1.37.350, dat was genoeg voor de eerste plaats in de eerste training van het nieuwe seizoen.

Maverick Viñales deed in de laatste minuut nog een poging om Marquez van de troon te stoten, maar hij bleef op 24 duizendsten steken. Cal Crutchlow reed zijn snelste ronde in het kielzog van Miller en eindigde zodoende op de derde plaats. Niet Miller, maar Andrea Dovizioso was de snelste van de Ducati’s in de eerste training. De Ducati-kopman eindigde als vierde op iets meer dan een tiende van Marquez. Joan Mir was de eerste van de Suzuki’s op de vijfde plaats, hij was nipt sneller dan Miller en teamgenoot Alex Rins.

Daarachter eindigden drie KTM’s in de top-tien van de sessie. Pol Espargaro voerde het Oostenrijkse offensief aan op de achtste plaats, MotoGP-debutanten Iker Lecuona en Brad Binder volgden in zijn kielzog. Lecuona was twee duizendsten langzamer dan Espargaro, Binder eindigde op iets meer dan twee tienden van zijn merkgenoten.

Johann Zarco eindigde op de elfde plaats, Franco Morbidelli werd twaalfde. Valentino Rossi kam niet verder dan de dertiende plaats op zeven tienden van een seconde op Marquez. Takaaki Nakagami en Aleix Espargaro maakten de top-vijftien compleet. Daarmee stonden enkele opvallende namen in de achterhoede. Alex Marquez werd zestiende en stond voor Quartararo, die zijn draai niet vond in de eerste training. Bagnaia werd achttiende. Tito Rabat was op de negentiende plaats de laatste coureur binnen een seconde van leider Marquez. Danilo Petrucci is nog altijd herstellende van zijn crash tijdens de test van woensdag, hij kwam niet verder dan de 21ste plaats. Bradley Smith, de vervanger van Andrea Iannone, keerde als hekkensluiter terug in de MotoGP.

De tweede training voor de MotoGP-rijders begint vrijdagmiddag om 14.10u.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Spanje - Vrije training 1