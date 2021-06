Marquez opent op Sachsenring met snelste tijd in VT1

Met Der Wasserfall refereren we dit weekend niet alleen aan de beroemde Ralf Waldman Kurve op de Sachsenring, maar ook aan het zweet dat van de hoofden in de paddock loopt. De MotoGP maakt zich op voor een snikheet weekend in Oost-Duitsland en dat was vrijdagochtend al voelbaar. De buitentemperatuur schuurde al tegen de 30 graden Celsius aan toen het licht aan het eind van de pitstraat op groen sprong, bijzonder warm voor de Duitse begrippen.

Marc Marquez liet direct van zich horen aan het begin van de sessie. Met een 1.21.660 kwam hij al in zijn vierde ronde van de sessie aan kop van de tijdenlijst. Die tijd zou lange tijd blijven staan. Zijn teamgenoot Pol Espargaro kwam intussen ten val in de derde bocht. Hij was ongedeerd. Ook Pramac-rijder Jorge Martin was onfortuinlijk met een val in de twaalfde bocht. De Spanjaard keerde te voet terug in de pitbox, maar ook hij was ongedeerd. Meer twijfel was er toen ook WK-leider Fabio Quartararo ten val kwam in de twaalfde bocht. De Fransman greep na een ongelukkige buiteling door de grindbak naar zijn rechterschouder, maar uiteindelijk bleek er niets aan de hand. De Yamaha YZR-M1 was echter zwaar beschadigd. Quartararo kwam in het vervolg van de sessie met zijn tweede machine in actie.

De rondetijd van Marquez kwam niet meer in het geding in de slotfase van de sessie. In de eerste en tweede sector konden de andere rijders nog wel concurreren met de tijden van de Spanjaard, maar Marquez maakte met name in de derde en vierde sector het verschil. Daar was hij opgeteld zo’n drie tienden sneller dan de eerstvolgende concurrent. Zonder fysieke beperkingen lijkt het er dus op dat Marquez dit weekend wel degelijk een kanshebber is voor de overwinning. Quartararo klokte uiteindelijk de tweede tijd voor Takaaki Nakagami. Met Pol Espargaro stond er nog een derde Honda in de top-vier.

Aleix Espargaro werd vijfde voor de eerste Ducati-rijder van het veld: Jack Miller. De Australiër gaf al ruim drie tienden toe op Marquez met Alex Rins op de zevende plaats voor Johann Zarco en Joan Mir. Maverick Viñales maakte de top-tien compleet.

De Barcelona GP-winnaar Miguel Oliveira bleef steken op de twaalfde plaats, hij was de eerste rijder van KTM. Hij eindigde net achter Francesco Bagnaia. Valentino Rossi kwam niet verder dan de twintigste tijd, hij was iets meer dan een seconde langzamer dan Marquez. Brad Binder was de hekkensluiter in de eerste training. De Zuid-Afrikaan heeft wel vaker moeite in de eerste sessie van het raceweekend.

Uitslag eerste vrije training MotoGP GP van Duitsland