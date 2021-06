Marquez hoopt op goed weekend: “Verwacht geen fysieke beperkingen”

De rentree van de zesvoudig MotoGP-wereldkampioen is vooralsnog geen daverend succes, hij kampt met een gebrek aan kracht in de arm en voelde als gevolg daarvan veel pijn in zijn schouder. Sinds 2010 heeft Marquez al zijn races gewonnen op de Sachsenring, een circuit met maar liefst tien bochten naar links. Het zou moeten betekenen dat Marquez dit weekend zonder al te veel pijn kan rijden.

“Dit wordt het weekend dat ik me beter voel. De situatie van m’n arm en schouder is beter”, vertelde Marquez donderdag. “Ik denk en hoop geen beperkingen te hebben dit weekend. Hij zijn voornamelijk bochten naar links en in de drie bochten naar rechts voel ik me iets minder goed. Ik hoop dat dit het eerste weekend is dat ik zonder problemen kan rijden. Aan de andere kant moet ik zien of we de situatie helemaal kunnen keren. Op fysiek vlak heb ik vertrouwen dat het hier veel beter zal gaan dan op andere circuits. We moeten zien of we de fysieke beperkingen op andere circuits weg kunnen werken.”

Die fysieke beperkingen leken al enigszins opgelost toen Marquez twee weken geleden maar liefst 87 ronden reed tijdens de MotoGP-test in Barcelona. De dagen erna was Marquez naar eigen zeggen “helemaal kapot”, maar heeft sindsdien wel goed kunnen trainen. “De Barcelona-test was belangrijk. Voor Honda, maar ook voor mij. Het was de eerste keer dat ik zonder camera’s kon rijden, zonder die druk. Ik hoefde niet naar rondetijden te kijken en kon veel verschillende zaken proberen. We hebben voor Honda gewerkt om veel informatie te verzamelen, maar ik heb ook aan mezelf kunnen werken. De dagen na de test voelde ik me niet goed, maar we hebben wel degelijk een stap gezet. Op vrijdag kon ik weer op de motor stappen. Het betekent dat mijn lichaam steeds beter aan het worden is. Het belangrijkste was de test in Barcelona, daar was ik blij mee.”