Het zitje van de sympathieke Italiaan bij KTM Tech3 staat onder druk vanwege tegenvallende resultaten, maar ook omdat het Oostenrijkse merk een bulk aan jong talent in de coulissen heeft staan. Petrucci heeft tot nu toe niet gesproken met KTM over een nieuw contract, maar hij hoopt wel te blijven. Mocht Petrucci uiteindelijk zijn zitje in de MotoGP verliezen, heeft hij geen interesse in een overstap naar het WK Superbikes. Wel wil de Italiaan het over een andere boeg gooien en deelnemen aan de Dakar Rally.

“Ik wil er in eerste instantie voor zorgen dat ik competitief ben met KTM en dat ik door kan gaan met dit merk, ze hebben mij een mooie kans gegeven”, zei Petrucci in een exclusief interview met Autosport, een zusterpublicatie van Motorsport.com. “Aan de andere kant ben ik altijd eerlijk, dat is in mijn voor- en nadeel geweest. Als ik weet dat ik niet meer competitief ben en geen plezier meer heb, ben ik de eerste die dat toegeeft. Het is namelijk niet goed voor mij en ook niet voor KTM. Ik heb nog niemand gesproken in de MotoGP, als ik blijf dan is dat bij KTM. Ik heb ook geen gesprekken in de Superbikes, mijn voornaamste probleem met mijn gewicht wordt daar nog groter. Ik heb geen interesse om die overstap te maken. Wat ik wel wil doen is een totale overstap naar de rallysport. Mijn carrière is toch al vrij uniek geweest en ik wil de overstap maken naar het onverharde. Ik ben daar best goed in. Ik heb al eens geprobeerd om te navigeren en misschien ben ik niet meteen de snelste, maar ik ben wel sterk. Dat wil ik wel proberen. Voor de MotoGP ben ik vrij oud, maar voor de rallysport heb ik nog genoeg tijd om te leren en goed te worden. We moeten zien wat de toekomst op dat vlak brengt. Op dit moment wil ik gewoon competitief zijn.”

Gevraagd of Petrucci een optreden in de Dakar ziet zitten, zei hij: “Dat is wel mijn doel. Niemand zou me vijftien jaar geleden geloofd hebben dat ik [op het circuit] zover zou komen. Zelfs op de Superstock-motor vonden ze me al te groot. Na vijftien jaar heb ik twee races in de MotoGP gewonnen, misschien kan ik weer iets veranderen en voor een verrassing zorgen.”