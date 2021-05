Marquez begon in Jerez aan het tweede raceweekend sinds zijn terugkeer in de MotoGP. Aanvankelijk liep het vrij aardig, maar de Spanjaard ging tijdens de derde vrije training ongenadig hard onderuit. Zijn rechterarm – waarvan het bot inmiddels weer goed hersteld is – kwam zonder schade uit de crash, maar de coureur uit Cervera klaagde wel over pijn in de nek. Ook had hij last van kortstondig geheugenverlies. Bij een MRI-scan in het ziekenhuis van Jerez kwamen geen onregelmatigheden aan het licht en tijdens de race kwam Marquez als negende aan de finish.

Op maandag stond er een post-race test op het programma waar de Honda-rijder iets van zijn opgelopen achterstand qua ontwikkelingswerk goed kon maken. Dat zat er echter geen moment in. “We hebben niet echt kunnen testen, ik heb maar één echte run gedaan”, verklaarde Marquez. “Tijdens de tweede run voelde ik dat m’n nek geblokkeerd was. Mijn nek en rechterschouder waren stijf. Dat was vergelijkbaar na de race in Portimao, maar toen zat er geen blokkade in. De crash op zaterdag heeft niet geholpen wat betreft mijn fysieke toestand. Ik dacht dat het tijdens de test beter zou worden als ik eenmaal opgewarmd was, maar ik voelde direct dat het niet goed zat.”

Woensdag moet Marquez weer op bezoek bij de artsen om de progressie van zijn arm te bespreken. Dan wordt ook het plan voor de komende anderhalve week vastgesteld: “We hebben overleg gehad en besloten om niet verder te testen. Het is zaak om te weten hoe we onszelf kunnen verbeteren tot de test in Le Mans. Dat is ons eerstvolgende doel.”

Espargaro productief na frustrerende zondag

Pol Espargaro kwam maandag wel in actie en dat was hard nodig. De coureur kende een frustrerend weekend stak dat zondagavond niet onder stoelen of banken. Maandag reed de coureur uit Granollers maar liefst 89 ronden, crashte hij twee keer en was zijn snelste ronde, een 1.37.506, goed voor de zesde plaats. “Het was een drukke en productieve dag. We hebben aan allerlei facetten van de motorfiets gewerkt. De elektronica, de aerodynamica en de ergonomie. Het waren soms simpele en kleine aanpassingen, maar die kunnen een groot verschil maken als je nieuw bent op een motor. We hebben goed gewerkt, het verschil met Taka [Nakagami] was niet groot en daar ben ik blij mee.”