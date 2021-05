Espargaro kwam zondag in zijn vierde race in dienst van het Honda-fabrieksteam als tiende aan de finish, maar na afloop ging het amper over het verloop van de race. De coureur maakte dit weekend twee forse crashes mee, maar ook daar wilde hij niet over praten. “De crashes hadden geen invloed, ik stapte weer op de motor en het was prima. Het gevoel is er gewoon niet, we hebben geen tractie, het bochtenwerk loopt voor geen meter en op snelheid kunnen we niet mee”, stak Espargaro van wal. “Ik kan niet vloeiend rijden, de snelheid is er niet. Ik moet steeds op de limiet rijden in de remzones, alleen daar kunnen we wat winnen. Maar als de remmen dan ook niet thuis geven, vlieg ik van de baan. Afgezien van het remmen zitten we flink in de problemen. Dat is de conclusie. We gaan maandag de test doen en werken op de manier die Honda graag wil.”

Espargaro kon niet zeggen wat er precies anders is aan zijn motor ten opzichte van Marquez. De voormalig KTM-rijder eindigde niet ver achter teamgenoot Marc Marquez, maar beleefde daar geen enkel plezier aan. “Het is tien seconden [op de winnaar], ik ben tiende en hij is negende. We hebben als Honda-rijders allemaal een ander pakket. Marc gebruikt iets, ik zit met wat anders. De satellietrijders zijn ook met andere dingen bezig. Er zit geen lijn in. Morgen gaan we tijdens de test weer andere dingen proberen. Ik moet zien of we andere dingen krijgen om de algehele situatie te verbeteren. Ik denk dat we op dit moment allemaal te veel op eigen houtje werken en daarbij het belang van de groep, van Honda als geheel, uit het oog verliezen.”

Verwarring

De werkwijze van Honda staat volgens Espargaro haaks op hoe men bij KTM werkte. “Ik weet niet waar ik het zoeken moet, dat is het grootste probleem op dit moment. Ligt het aan mij? Ligt het aan mijn stijl, is de motor niet goed of zit het in het pakket dat ik heb? Ik weet het niet en die verwarring heerst er bij het team ook. Ik heb nog niet veel nieuws geprobeerd. Honda werkt aan grote dingen, maar ben ik maar een klein radertje in het geheel. Ik heb weinig kennis. Ik heb het gevoel dat ze aan grote dingen werken, maar ik kan ze niet helpen omdat ik te weinig kennis van Honda heb. Ze kunnen mij niet helpen en ik weet niet wat ik moet proberen om mezelf vooruit te helpen. We werken niet in dezelfde richting. Hopelijk krijgen we morgen tijdens de test iets meer informatie, hopelijk kunnen we dan als groep te werk gaan richting Le Mans.”