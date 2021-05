Espargaro nestelde zich zondag na de start van de race in het groepje dat om de derde plaats vocht en had de hele race het tempo om de snellere mannen bij te benen. Het was het zoveelste bewijs dat Aprilia wel degelijk een stap vooruitgezet heeft met de nieuwe RS-GP. Espargaro is nu een van de vijf rijders die in alle races tot nu toe punten geschoord heeft. De Spanjaard staat op de zevende plaats in het MotoGP-klassement.

“Ik hoopte niet meer op een podium in deze race dan tijdens andere races”, begon Espargaro met een glimlach. “We hebben het alleen maar over het podium, maar we moeten niet vergeten waar we vandaan zijn gekomen. Vorig jaar was het met Aprilia moeilijk om in de punten te eindigen. Ik wil niets liever dan een podium scoren, maar dat mogen we niet vergeten.” Dat hij zondag aan kon haken bij de ‘snelle’ groep, was al een nieuwe stap voor Espargaro. “Onze snelheid en de consistentie waarmee we die snelheid tonen is erg goed. Vandaag had ik een goede kans, ik zat achter Morbidelli. Ik was klaar om aan het eind van de race te vechten, maar ik verloor veel tijd bij het inhalen van Fabio. Ik zat een beetje klem en daar verloor ik eigenlijk te veel tijd om aan het eind nog mee te spelen. Mir en Nakagami haalden me in en ik kon hen niet inhalen. Ik ben niet heel blij met de positie, maar we hebben wel laten zien dat we behoorlijk sterk kunnen zijn op dit circuit.”

"Vooraan meedoen is nieuw voor me"

Waar Espargaro in het verleden nog weleens terugviel na een veelbelovende start, kon hij het nu vooraan aardig bijbenen. “Daar ben ik heel blij mee. Elke keer als ik mezelf in de top zie vechten, leer ik beter hoe ik de motor moet rijden. Ik kon m’n bochtensnelheid niet echt gebruiken, ik moest het meer hebben van de acceleratie. Aprilia is wat de bochtensnelheid betreft een van de beste motoren op de grid, maar soms kun je niet met die stijl rijden als het heel warm is. Als je heel snel bent in de trainingen, moet je dat ook in de race zo kunnen doen. Ik moet begrijpen wat ik beter kan doen als ik vooraan mee zit, want dat is ook voor mij nieuw. We hadden het tempo, hetzelfde als Morbidelli en aan de streep zat ik op slechts acht tienden achter hem. Het was een goede kans gewest om voor het podium te vechten, maar met Quartararo verloor ik wel twee seconden en dat was frustrerend. Maar de races zijn nu eenmaal zo. Ik ben blij met hoe competitief en constant we zijn, zeker aangezien de race zo snel was.”

Espargaro onthulde in de slotfase van de race dat hij vanwege een opgepompte arm niet meer zo hard kon pushen. Dinsdag bekijkt de rijder of hij daarvoor behandeld moet worden.