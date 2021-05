Rossi scoorde afgelopen zondag voor de derde race op rij geen WK-punten. De ervaren Italiaan moest andermaal vanuit de achterhoede starten en had niet de snelheid om naar voren te komen. De problemen staan in groot contrast met wat de andere Yamaha-rijders presteren. Stalgenoot Franco Morbidelli stond op het podium en Fabio Quartararo had de wedstrijd eigenlijk moeten winnen, ware het niet dat hij door arm pump getroffen werd. Maandag stond er in Jerez een testdag op het programma waar Rossi en zijn team konden werken aan het oplossen van de problemen.

De negenvoudig wereldkampioen keek terug op een positieve dag: “De omstandigheden waren goed, we hebben hard gewerkt en veel gereden. Tijdens het raceweekend waren er echt een paar zaken die niet goed waren. Nu is het gevoel wel iets beter, ik had iets meer controle en kon beter rijden. Vooral aan de afstelling van de remmen en het insturen van de bochten hebben we veel gedaan. Yamaha heeft ook wat nieuwe onderdelen meegebracht en dat werkte goed om meer snelheid te krijgen.”

Achterband geeft niet genoeg vertrouwen

Rossi’s problemen komen door verschillende factoren. Zo kon hij zondag aan het begin van de race niet agressief zijn met de volle tank, al had dat ook te maken met een totaal gebrek aan snelheid. Ook bij het voorbereiden van de bochten mist Rossi het vertrouwen om net zo laat te remmen als de andere coureurs. Dit heeft onder meer te maken met de zachtheid van de achterband, iets wat altijd weer naar voren komt als Rossi met problemen kampt.

“Ik praat normaal gesproken niet graag over de banden, dat is voor iedereen hetzelfde”, vervolgde Rossi. “Anderen kunnen ermee rijden en als we in de MotoGP willen racen, moeten we daar ook mee om kunnen gaan. Ik voel me niet comfortabel met de motor, mijn stijl is niet goed. Ik loopt in de bochten achter de feiten aan en dat zorgt weer voor problemen in de acceleratie. Daarom hebben we gewerkt aan de afstelling van de achterkant van de motor, maar ook de voorvork en de gewichtsverdeling. Ik kon wat meer snelheid meenemen de bochten in, remde dieper en had meer snelheid.”

Licht aan het eind van de tunnel?

Dat betere gevoel onderstreepte Rossi overigens met een 1.37.700. Daarmee was hij sneller dan de snelste tijden die hij tijdens het weekend reed, al was het maar een fractie. “Alles wat ik tijdens de test geprobeerd heb, leverde een kleine stap op. Ook de updates van Yamaha hebben me een beetje geholpen. Daar ben ik blij mee, want ik was na het weekend heel teleurgesteld over m’n prestaties”, aldus Rossi.

Gevraagd of er nu licht aan het eind van de tunnel is, zei hij: “Dat is altijd moeilijk te zeggen, het is maar een testdag. De omstandigheden zijn beter dan tijdens het weekend en zeker omdat we weer naar een ander circuit gaan kun je moeilijk conclusies trekken. Maar eerlijk gezegd ben ik blij met vandaag, het voelde wel wat beter. Ik kon preciezer rijden, was sneller op de snelle stukken van het circuit. We hebben wat interessante zaken gevonden. Om antwoord te geven op je vraag, we moeten wachten tot volgende week en dan zullen we zien hoe we ervoor staan.”