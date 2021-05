Marquez ging zaterdagochtend in de beslissende fase van de derde training hard onderuit bij het insturen van bocht 7. De Spanjaard verloor grip aan de voorkant en vloog volgens de data met een snelheid van 180 kilometer per uur van zijn motor. Na een flinke impact in de luchtkussens bleef Marquez even in de grindbak zitten om op adem te komen. Na een kort moment stond hij zelf op en keerde hij terug naar de pitbox.

In een korte reactie bij de Spaanse tv-zender DAZN zei Marquez: “Ik ben oké, maar het was vooral schrikken.” Desondanks is Marquez voor onderzoek bij de Clinica Mobile geweest. Daar kwamen alleen wat kneuzingen aan het licht. Om een beter beeld te krijgen van de gevolgen die de crash teweeggebracht heeft gebracht, is Marquez overgebracht naar het ziekenhuis van Jerez. Daar zal een MRI-scan uitgevoerd worden.

Naar verwachting kan Marquez gewoon rijden tijdens de vierde training en de kwalificatie. Dokter Angel Charte van de MotoGP benadrukte dat de scan puur uit voorzorg is: "Marc voelt zich prima, maar ik vind het een goed idee om een scan te doen en duidelijkheid te hebben over eventuele blessures. Hij heeft een flinke kneuzing in zijn rug en een MRI-scan kost ons niets. Ik hoop dat hij terug is voor de middagsessie. Ik wil graag benadrukken dat we dit puur uit voorzorg doen."

VT4 begint om 13.30 uur, aansluitend vindt de kwalificatie voor de GP van Spanje plaats. Honda-coureur Takaaki Nakagami was zaterdagochtend de snelste in de derde training. Marquez kwam door zijn crash niet verder dan de twaalfde tijd en moet daarom in Q1 in actie komen.

Update 12.51u: Bij de MRI-scan in het ziekenhuis van Jerez zijn geen onregelmatigheden naar voren gekomen. Marquez heeft toestemming om later vanmiddag in actie te komen op het Circuito de Jerez, zo maakte Repsol Honda zojuist bekend.