Lorenzo voelde zich bevrijd na finish GP van Valencia

Lorenzo maakte afgelopen donderdag bekend dat hij na de laatste race van het seizoen in Valencia een punt achter zijn carrière zou zetten. Een aantal moeilijke seizoenen en veel blessures brachten Lorenzo tot deze beslissing. In zijn laatste race scoorde de rijder van Mallorca nog punten en werd hij dertiende. Hoewel zijn seizoen niet al te best was, stelde hij samen met Repsol Honda wel de wereldtitel voor teams veilig. Teamgenoot Marc Marquez haalde eerder al de constructeurstitel en de rijderstitel binnen.

Op de vraag van Motorsport.com hoe hij zich na afloop van de race voelde, zei de drievoudig MotoGP-kampioen: “Ik ben heel blij, de blijdschap overheerst. Het voelt bevrijdend. Het voelde als een bevrijding toen ik over de finish kwam. Ik ga gezond met pensioen, ik ben nog jong en kan gaan genieten van het leven. Je leeft maar een keer en je moet de kans grijpen om ervan te genieten. We hebben veel compromissen en verplichtingen in het leven, dat had ik ook [als MotoGP-rijder].”

Lorenzo kampte sinds september vorig jaar met blessures en is sindsdien niet meer helemaal fit geweest. De coureur gaf toe dat de koele en winderige omstandigheden tijdens de MotoGP-races in Valencia hem niet koud lieten. “Gisteren stelde ik me voor hoe het zou zijn om voor de laatste keer op de grid te staan. Ik dacht dat ik ontspannen zou zijn en niet veel druk zou ervaren, maar het was andersom. Ik was nerveus, ik voelde druk. Ik wilde zorgen dat ik bij de start uit de problemen bleef. Ik zag dat het in de andere races nogal chaotisch was in de eerste ronden, het was moeilijk. Het was heel makkelijk om te crash, een fout was snel gemaakt.”

Hij vervolgde: “Ik wilde zeker niet crashen. In de derde of vierde ronde voelde ik me al iets beter en wist ik dat ik de finish wel kon halen. Toch zat de medium wel op de limiet en ik wilde geconcentreerd blijven. Als ik te langzaam zou rijden, koelde de band te veel af en was ik alsnog gevallen. Het laatste deel van de race zat ik in de survivalmodus. Ik heb de race af kunnen maken en heb genoten van deze onvergetelijke dag met mijn fans, met mijn fanclub. Het was heel druk op het circuit en dat is heel mooi.”

Met medewerking van Lewis Duncan