Geen wissel in de maak bij Ducati, aldus Petrucci en Miller

Het was een seizoen met twee kanten voor Petrucci, die dit seizoen zijn debuut maakte in het fabrieksteam van de Desmosedici. Nadat hij in de eerste helft van het seizoen sterk presteerde en zelfs de thuisrace van Ducati op het circuit van Mugello won, kreeg hij contractverlenging. Sinds de zomerstop heeft de Italiaan echter geen potten meer kunnen breken. Een zevende plaats tijdens de Britse GP was het beste resultaat in de tweede helft van het seizoen, maar toch bezette Petrucci na de race in Valencia de zesde plaats in het kampioenschap.

Miller was eerder dit jaar naast Petrucci de belangrijkste kandidaat voor het zitje naast Andrea Dovizioso, maar hij bleef uiteindelijk gewoon bij klantenteam Pramac. De Australiër scoorde zondag in Valencia zijn vijfde podiumfinish van het seizoen en is in het kampioenschap op de achtste plaats geëindigd. Op basis van zijn resultaten in de tweede helft van dit seizoen presteerde Miller een stuk beter dan Petrucci.

De coureur uit Townsville is niet voornemens de plek van zijn merkgenoot bij het fabrieksteam in te nemen. “Ik heb natuurlijk van de geruchten gehoord, maar dat is het dan ook voor mij. Ik wil niemand hiermee vermoeien, ik wil niet iemands plaats overnemen, zo ben ik niet”, verklaarde Miller. “Volgend jaar blijf ik bij Pramac, dat is een team waar ik me heel goed voel en waar we heel goed werken.”

In de afsluitende race van het seizoen eindigde Miller achter Marc Marquez en Fabio Quartararo op de derde plaats. “Ik ben heel trots op het feit dat ik vijf podiums gescoord heb dit seizoen, terwijl ik daarvoor nog nooit in een droge race het podium gehaald had. Ik heb dit seizoen mijn huiswerk gedaan, ben steeds beter gaan rijden en in Valencia heb ik dat laten zien.”

Petrucci over mogelijke wissel: “Weet van niets”

De geruchten in de paddock van het Circuit Ricardo Tormo hebben ook Petrucci bereikt, maar de coureur heeft zelf geen bericht gehad van het Ducati-management. Hij gaat er derhalve vanuit dat hij zijn plek bij het fabrieksteam gewoon mag behouden. “Eerlijk gezegd heeft geen van de grote bazen bij Ducati er met mij over gesproken”, aldus Petrucci, die zondag in de veertiende ronde ten val kwam en uitviel. “Er zijn veel mensen die mij erover vragen, maar ik weet van niets. Ik ben in het tweede deel van het seizoen niet zo constant geweest als in het eerste deel. Maar in het kampioenschap sta ik wel voor een aantal andere rijders, dus… Op dit moment weet ik van niets, ik heb alleen de geruchten gehoord. Het wordt zeker een hele grote uitdaging volgend jaar.”