Yamaha en Fabio Quartararo maken een lastig MotoGP-seizoen 2023 door. De M1 komt dit jaar behoorlijk tekort ten opzichte van de motorfietsen van Ducati, Aprilia en KTM en daardoor staat de teller vooralsnog op slechts één podiumplek, die de wereldkampioen van 2021 behaalde tijdens de Amerikaanse Grand Prix. De enige andere keer dat hij bij de eerste drie eindigde, was de in de sprintrace in Assen. Quartararo liet zich dit jaar meermaals kritisch uit over de doorontwikkeling van de Yamaha M1, terwijl hij de test na de GP van Emilia-Romagna in Misano heeft aangewezen als belangrijk peilmoment voor zijn toekomst.

Als Quartararo daar overtuigd raakt door wat de Japanse fabrikant in petto heeft voor de motor van 2024, dan is een nieuw contract voor de jaren erna niet uitgesloten. Mochten de ontwikkelingen niet naar wens zijn, dan gaat hij zoeken naar alternatieven voor 2025 en daarna. "Bij de test in Misano wil ik bewijs hebben. Ik wil geen dingen op papier zien; wat ik wil zien is de motor op Misano, want dat is voor 95 procent dezelfde motor als waar ik in 2024 op rijd. Daar zullen we zien of Yamaha mij echt wil behouden voor de toekomst", vertelde Quartararo in Silverstone aan Motorsport.com.

In San Marino verwacht de coureur uit Nice in ieder geval te zien dat Yamaha zich bewust is van haar achterstand ten opzichte van Ducati, Aprilia en KTM en dat het daar ook iets mee gedaan heeft. "Ik denk dat Ducati, KTM en Aprilia veel meer risico nemen dan de Japanse fabrikanten. De verschillen tussen de huidige motoren van de Europese merken en die van vijf jaar geleden zijn enorm, maar onze motor is nog hetzelfde", verklaart Quartararo. "Een paar dagen geleden zag ik de motor waarmee ik in 2021 kampioen werd naast die van Jorge Lorenzo uit 2015 staan. Ze zijn praktisch hetzelfde, er is amper iets veranderd. Dat is na zes jaar heel zeldzaam."

Die terughoudendheid van Japanse merken als Yamaha speelt in de ogen van Quartararo een sleutelrol in de achteruitgang. "Ik heb niet zoveel ervaring in de MotoGP, maar in de vier jaar dat ik hier ben is het kampioenschap veranderd. Het is een verschil van dag en nacht", leidt hij een opsomming van de wijzigingen in. "Toen ik mijn debuut maakte in 2019, moest ik bij de start alleen de launch control te activeren. Nu moet ik duizend dingen doen: remmen om de rijhoogteapparaten voor en achter te activeren en alle regelaars bekijken. De evolutie van de motor is wreed, maar de andere merken nemen veel meer risico dan wij."