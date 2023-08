Quartararo: MotoGP-test Misano belangrijk voor toekomst bij Yamaha

In 2022 had de Yamaha M1 al de nodige tekortkomingen ten opzichte van de concurrentie, maar Fabio Quartararo wist in de eerste seizoenshelft vaak om de problemen heen te rijden. Daardoor kon hij aanvankelijk optimaal profiteren van de onzekerheid bij Ducati, dat nog zoekende was naar de sleutel om constant goed te presteren met de Desmosedici GP22. Toen dat eenmaal lukte, bleek Quartararo's voorsprong van 91 punten op Francesco Bagnaia niet genoeg. De Italiaan rondde de grootste comeback in de geschiedenis van het kampioenschap met succes af om met de wereldtitel aan de haal te gaan.

De Yamaha M1 blonk voorheen altijd uit in het bochtenwerk, terwijl de Ducati vooral qua topsnelheid een groot voordeel had. Afgelopen winter zette de Japanse fabrikant dan ook in op het verbeteren van de topsnelheid en de eerste wintertests gaven wat dat betreft hoop. Daarna veranderde de positiviteit geleidelijk in een reality check toen het kampioenschap eenmaal van start ging. De topsnelheid van de M1 bleek minder verbeterd dan gehoopt, terwijl bovendien de kenmerkende wendbaarheid veel minder aanwezig was dan voorheen. Het gevolg is dat Quartararo en teamgenoot Franco Morbidelli er vooralsnog niet aan te pas komen met na de Britse GP de elfde en twaalfde plek in de WK-stand. Alleen de Fransman stond dit jaar één keer op het podium en op basis van de verrichtingen in Silverstone lijkt een drastische ommekeer ook niet aanstaande.

Wel is duidelijk dat de personele bezetting bij Yamaha op de schop gaat. Morbidelli vertrekt aan het einde van 2023 en wordt vervangen door de van LCR Honda overkomende Alex Rins. Het is echter maar de vraag hoe lang de Spanjaard teamgenoot blijft van Quartararo, wiens contract eind 2024 afloopt. De wereldkampioen van 2021 geeft toe dat het gebrek aan verbeteringen voor de M1 hem irriteert, vooral doordat Yamaha hem regelmatig nieuwe dingen belooft. Hij kijkt daarom met veel belangstelling uit naar de MotoGP-test in Misano van volgende maand. Daar testen de fabrikanten met de basis voor hun 2024-motoren en dus is Quartararo benieuwd wat zijn huidige werkgever meebrengt. Want als dat hem niet overtuigt, gaat hij zoeken naar alternatieven voor 2025 en daarna.

"Bij de test in Misano wil ik dingen kunnen testen. Ze hebben een maand de tijd", vertelde Quartararo afgelopen weekend in Silverstone tegen Motorsport.com. "Yamaha belooft me al drie jaar dingen in een pdf-document van tien pagina's, waarvan ze negenenhalve pagina niet leveren. Dit jaar wil ik niet zo'n pdf zien. Ik wil geen geschreven dingen zien, maar ik wil in Misano wel de motor zien. Die is dan namelijk voor 95 procent hetzelfde als de motor waarop we in 2024 rijden. Dan zullen we zien of Yamaha me echt wil behouden voor de toekomst." Wat betreft Quartararo geniet een langer verblijf bij Yamaha de voorkeur, ook omdat het merk hem zijn MotoGP-debuut gunde. "Yamaha is mijn prioriteit, want het is het merk dat me naar de MotoGP heeft gehaald. Ik vertrouw Yamaha en ik heb ze een kans gegeven, maar er komt geen tweede kans."

Vrijere Quartararo wil niet aanrommelen

Enkele maanden geleden nam Quartararo afscheid van zijn manager Eric Mahé. Vervolgens zette hij FQ20 op, een bedrijf dat zijn contracten managet en zijn merk exploiteert. FQ20 gaat dus ook onderhandelen met Yamaha of andere merken met het oog op een samenwerking in 2025. Deze stap heeft hem goed gedaan, zegt Quartararo. "Ik voel me nu veel vrijer. Ik heb mensen thuis die kijken naar de juridische en financiële aspecten van de zaken", legt hij uit. "Ik weet wat ik wil, ik wil niet aanrommelen. Het wordt heel belangrijk om te zien wat Yamaha volgend jaar gaat doen."