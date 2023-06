Frustratie bij Quartararo over mislukt ontwikkelingswerk Yamaha

Het MotoGP-seizoen 2023 verloopt voor tot op heden stroef voor Fabio Quartararo. De wereldkampioen van 2021 stond in de eerste vijf raceweekenden slechts één keer op het podium en mede daardoor is zijn achterstand op WK-leider Francesco Bagnaia nu al 45 punten. Deze stroeve start volgt op een winter waarin Yamaha de nodige nieuwe onderdelen heeft ontwikkeld voor de M1, die het gevoel van Quartararo alleen maar verslechterden tijdens de wintertest. Dit dwong de Fransman ertoe om op de laatste testdag in Portugal terug te grijpen naar oudere settings, om na de Franse GP te beslissen om de instellingen uit 2021 weer te gebruiken tijdens de aankomende triple-header, die dit weekend in Mugello begint.

"Het is in de eerste plaats natuurlijk frustrerend, want in het voorseizoen hebben we dingen getest die ik niet eerder heb geprobeerd: een chassis, een krachtbron, aerodynamica. Maar het feit dat we geen van deze dingen gebruiken, is frustrerend. Daarna kwam de test in Jerez. We hadden daar nieuwe dingen, maar we hebben er niets van gebruikt", zegt Quartararo in de aanloop naar de Italiaanse Grand Prix over de huidige situatie bij Yamaha. "Dat is dus frustrerend, maar we moeten ons nu richten op wat we hebben en daarmee ons best doen. In de komende drie races zou het denk ik goed zijn voor mijn vertrouwen als ik dezelfde motor heb. Dat is wat ik nodig heb. Misschien is het niet de beste [motorfiets], maar ik ken de motor in ieder geval en ik moet me aanpassen aan wat ik heb."

Een van de voornaamste problemen van de Yamaha M1 is nog altijd het gebrek aan vermogen, wat bovendien gekoppeld wordt aan een inefficiënt aerodynamisch concept. Lange rechte stukken zijn daardoor lastig voor Quartararo en teamgenoot Franco Morbidelli, maar de coureur uit Nice verwacht desondanks weinig problemen op het 1,1 kilometer lange rechte stuk van Mugello. "Als we uit langzame bochten komen, is het voor ons een zwak punt qua aerodynamica en vermogen in de lage versnellingen. Maar hier komen we uit een snelle bocht en dan is het nadeel qua vermogen denk ik een stuk minder groot", aldus de winnaar van de Italiaanse GP van 2021 en de nummer twee van vorig jaar. "Ik denk dat het op dit rechte stuk dus veel beter gaat dan in Le Mans of Austin. Dit is dus iets wat minder problematisch zal zijn dan in het verleden."