Officieel: Lorenzo neemt afscheid van MotoGP

Lorenzo houdt de eer aan zichzelf na een desastreus seizoen 2019. De Spanjaard stapte vorige winter over naar het fabrieksteam van Honda, maar beleefde geen plezier aan de zijde van wereldkampioen Marc Marquez.

Lorenzo begon aan het jaar met een polsbreuk, opgelopen bij het dirttracken. Zo miste hij kostbare testkilometers met de moeilijk te temmen RC213V. De 32-jarige Mallorcaan kende een moeilijke start op de motor, die schijnbaar enkel door Marc Marquez optimaal bereden kon worden. In de eerste wedstrijden deed hij niet beter dan een elfde plek. Zijn dieptepunt volgde in juni toen hij in Barcelona verschillende rijders uitschakelde bij een crash. Tijdens de training voor de daaropvolgende Dutch TT van Assen brak hij bij een volgende crash een ruggenwervel.

Na een revalidatie, waardoor hij vier races moest missen, kwam Lorenzo in het tweede deel van het seizoen niet verder dan drie veertiende plaatsen, terwijl Marquez op dezelfde motor zonder tegenstand de wereldtitel binnenhaalde. In Aragon polste het management van Lorenzo naar een terugkeer naar Ducati en zelfs een satellietzitje bij Yamaha, alvorens aan te kondigen dat hij zijn tweejarige contract bij Repsol Honda zou volbrengen. Daar komt Lorenzo in overleg met de Japanse constructeur nu op terug.

"Iedereen weet dat ik een perfectionist ben", begon Lorenzo zijn verklaring. "Hiervoor moet je enorm gemotiveerd zijn. Dat is waarom ik na negen jaar bij Yamaha voelde dat ik toe was aan een verandering. Ducati heeft me een boost gegeven. Ik heb niet opgegeven tot ik die mooie overwinning in Mugello pakte. Helaas kwamen er blessures [bij Honda] en dat heeft een rol gespeeld in de resultaten die ik gehaald heb. Ik was fysiek niet meer in een goede conditie. Daarnaast voelde deze motor nooit natuurlijk voor mij. Ik zag licht aan het eind van de tunnel en toen crashte ik in Barcelona. Toen ik in Assen door de grindbak rolde wist ik niet of ik dit nog wilde. Ik was er klaar mee, ik wilde dit niet langer doen."

Zo komt er een einde aan een MotoGP-carrière van twaalf jaar en drie wereldtitels. Na twee wereldtitels op rij in de 250cc-klasse met Aprilia kwam Lorenzo in 2008 de koningsklasse binnen met het fabrieksteam van Yamaha, naast uithangbord Valentino Rossi. Lorenzo hield meer dan stand en wist na twee titels voor Rossi in 2010 zijn eerste wereldtitel te behalen, mede geholpen door een blessure voor de Italiaan. Na de terugkeer van Rossi bij Yamaha in 2013 vochten de twee een felle rivaliteit uit.

Lorenzo behaalde uiteindelijk drie wereldtitels bij het merk, alvorens in 2017 zijn geluk te zoeken bij Ducati. Tijdens een moeilijke periode van anderhalf seizoen verzuurde zijn relatie met het team echter en net op het moment dat het begon te draaien bij Lorenzo op de Ducati werd zijn vertrek naar Honda aangekondigd. Lorenzo behaalde met Ducati uiteindelijk nog drie overwinningen, iets wat hij bij Honda bij lange na niet kon herhalen.

De drievoudig wereldkampioen MotoGP zal uit het circuit stappen na 203 starts op het hoogste niveau, waarin hij - voorlopig - 47 overwinningen, 43 poles en 114 podiums behaalde.