Marc Marquez staat op het punt om aan een nieuw hoofdstuk van zijn MotoGP-carrière te beginnen. Na elf seizoenen op het hoogste niveau bij Honda, stapt de Spanjaard in 2024 over naar een motor van Ducati. Marquez gaat namelijk verder bij Gresini, wat voor Honda betekent dat het op zoek moet naar een nieuwe teamgenoot voor Joan Mir. Motorsport.com heeft vernomen dat Miguel Oliveira hoog op het lijstje van HRC staat. De Portugees rijdt momenteel bij RNF, het satellietteam van Aprilia. Oliveira staat nog tot eind 2024 onder contract bij het merk uit Noale, dat zijn salaris betaalt. Er staat echter een ontsnappingsclausule in de overeenkomst, waardoor de 28-jarige coureur mag gaan zodra een fabrieksteam aanklopt. Hij is daar niet de enige in, zo verlaat Alex Rins LCR Honda om volgend jaar voor Yamaha te racen.

Oliveira is om verschillende redenen de meest aantrekkelijke optie voor Honda. Hij rijdt al vijf jaar in de MotoGP en won al vijf wedstrijden in de topklasse. Slechts vijf andere heren op de huidige grid wonnen er meer. Het moge duidelijk zijn dat Honda hem financieel meer biedt dan hij op dit moment van Aprilia ontvangt. Alleen het technische aspect kan hem laten twijfelen, zeker als we rekening houden met het verloop bij Honda. Namen als Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Pol Espargaro en nu ook Marquez besloten allen om verder te kijken. Naast de sportieve kant is er ook de commerciële kant. In die zin zou Oliveira in de ogen van Repsol, Honda's hoofdsponsor, bij het team passen. Repsol zit namelijk ook in Portugal en daar is Oliveira een beroemdheid.

Oliveira stapte in 2019 over van de Moto2 naar de MotoGP. Hij belandde bij Tech3, met de belofte dat hij voor het fabrieksteam van KTM zou gaan rijden, waar hij in 2021 binnenkwam. Door zijn resultaten op de Oostenrijkse motor, is hij nog steeds de meest succesvolle KTM-coureur. Sinds 2023 rijdt hij bij RNF op een Aprilia, al hield blessureleed hem dit jaar in Argentinië en Frankrijk aan de kant. Momenteel bezet de Portugees met 69 punten de dertiende positie in het kampioenschap, vlak achter Franco Morbidelli en net voor Augusto Fernandez.