Marquez beseft: “Dit was geen normaal seizoen”

Marquez brak dit seizoen het puntenrecord in de MotoGP door maar liefst 420 punten te scoren en sloot het seizoen in Valencia op de best mogelijke manier af door opnieuw te winnen. De coureur passeerde Fabio Quartararo na ‘de slechtste start van het seizoen’ en gaf zijn concurrenten het nakijken. “In Maleisië maakte ik de beste start van het seizoen en hier maakte ik m’n slechtste start van het seizoen”, omschreef Marquez. “Er gebeurde iets, de motor bewoog en mijn positie was niet helemaal goed. De start was niet goed, maar daarna was het een perfecte race. Ik had veel rijders te pakken in de eerste ronden, Fabio had een aardige voorsprong maar ik had hem ook na een paar ronden te pakken en dat was fijn. Ik wilde de hele race vooraan rijden, dat voelde tijdens de trainingen al beter. Ik wilde zo snel mogelijk ontsnappen en dat lukte.”

De riante voorsprong van Marquez gaf hem seizoen de kans om iets meer te genieten, maar toch werd de coureur altijd met zijn neus op de feiten gedrukt door het team. De Spanjaard was lovend over de instelling van zijn Repsol Honda-team en benadrukte dat dit geen ‘normaal seizoen’ was. “Het was mijn beste seizoen, maar ook het seizoen waar ik het meeste van kon genieten. Als de resultaten zo goed zijn, kun je daar meer van genieten. De mensen raken hier nu gewend aan, maar dit is niet normaal. Het is normaal om zes of zeven races te winnen als je de titel wilt winnen, de rest van de races vecht je voor het podium en je valt nog een paar keer uit. De tegenstanders hebben zeker gewacht op het moment dat ik fouten zou maken. Waar ik vooral trots op ben is dat iedereen is blijven pushen en op dezelfde manier is blijven werken. Iedereen had dezelfde mentaliteit. Alberto [Puig, teammanager] is me altijd blijven pushen, ook als ik tachtig punten voorsprong had in het kampioenschap.

'Cijfers spreken voor zich'

Marquez liet in 2019 slechts een keer een resultaat liggen toen hij in Texas vanuit leidende positie ten val kwam. De man uit Cervera verwacht dat dit seizoen zomaar eens de beste uit zijn carrière kan blijven. “Het was een speciaal seizoen. Dit was mijn beste seizoen tot nu toe en dit zou ook zomaar het beste seizoen kunnen blijven. De cijfers en statistieken spreken voor zich en daar blijkt ook uit dat dit een perfect seizoen was. Het is heel moeilijk om dit nog te overtreffen. We hebben dit seizoen op de perfecte manier afgesloten met winst in Valencia, het mooie was dat we ook het teamkampioenschap gewonnen hebben”, vervolgde Marquez, die ook nog even aandacht schonk aan de afscheidnemende Jorge Lorenzo. “Het is ook een mooie manier om afscheid te nemen van Jorge, hij is toch een vijfvoudig wereldkampioen en zo zal ik hem ook herinneren. Uiteindelijk zullen we dit samen vieren vanavond, daar ben ik heel trots op.”