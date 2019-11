Marquez sluit seizoen winnend af, Lorenzo dertiende bij afscheid

Voor de negentiende en laatste keer in 2019 verzamelden de coureurs zich zondagmiddag op de startgrid voor een MotoGP-race. Het was de eerste voor de 19-jarige Iker Lecuona bij Red Bull Tech 3, maar zeker ook de laatste voor drievoudig MotoGP-wereldkampioen Jorge Lorenzo. De Repsol Honda-rijder begon vanaf de 19de startplek aan de laatste race van zijn imposante carrière. Onder toeziend oog van zo’n 99.000 toeschouwers vertrok Yamaha-rijder Fabio Quartararo vanaf pole-position, de coureur met een vergelijkbare fluwelen stijl als de afscheidnemende Lorenzo.

Pramac Ducati’s Jack Miller had voorafgaand aan de race gezegd dat hij liever niet als leider aan de eerste ronde zou beginnen, maar het gebeurde wel. Miller maakte de kopstart, maar na enkele bochten zette Fabio Quartararo zijn machine al langszij en ging naar de leiding in de wedstrijd. De derde coureur op de eerste rij, wereldkampioen Marc Marquez, begon bijzonder slecht aan de race. Hij zakte na de start terug naar de zesde plaats maar toonde direct zijn vechtlust. Die vechtlust bracht hem aan het begin van de tweede ronde alweer op de derde plaats. Een ronde later schoof Marquez op naar de tweede plaats toen hij in bocht 14 aan de binnenkant zat bij Miller. De wereldkampioen lag vanaf dat moment op de tweede plaats en kon de jacht openen op Quartararo. Die had op dat moment al een voorsprong van zo’n zes tienden.

In drie ronden tijd wist Marquez het grootste deel van zijn achterstand weg te poetsen en vond hij aansluiting bij de Yamaha M1 van Quartararo. Daarmee begon het alweer te lijken op de races van eerder dit seizoen in Misano en Buriram, waar het tweetal ook vooraan te vinden was. Het verschil was echter dat Marquez deze keer wel het initiatief nam en in de achtste ronde de aanval plaatste bij zijn jongere rivaal. Marquez sloeg in bocht 11 toe en liet zijn machine langs de binnenkant staan, Quartararo had geen antwoord en moest zijn verlies nemen.

Direct voerde Marquez het tempo op en viel Quartararo terug in de schoot van Miller op de derde plaats. Het leek te gaan om de bandendrop waar de Yamaha’s het hele weekend al last van hadden. Hoewel Quartararo zich nog een beetje kon herpakken en nog een aardig tempo reed in de tweede helft van de race, was het niet genoeg om de achterstand op Marquez nog te overbruggen. De wereldkampioen pakte zodoende zijn twaalfde zege van het seizoen, hij kwam met een marge van anderhalve seconde aan de finish en pakte ook het kampioenschap voor teams voor Repsol Honda.

Quartararo eindigde op iets meer dan een seconde als tweede, Miller pakte voor de vijfde keer een podiumfinish en nam genoegen met de derde plaats. Na een moeizame openingsfase van de beide rijders, kwamen Alex Rins en Andrea Dovizioso elkaar in het tweede deel van de race weer tegen. Het koppel had aan het begin van de race niet het tempo om het leidende trio te volgen, maar in de tweede helft reden ze het gat naar Miller langzaam maar zeker dicht. Zij kwamen echter niet meer op tijd om nog in aanmerking te komen voor het podium. Dovizioso werd vierde, Rins sloot het seizoen af met een vijfde stek.

Maverick Viñales kwam twee weken na een dominante zege in Maleisië niet in het stuk voor op het Circuit Ricardo Tormo. De Spanjaard lag de gehele race op de zesde plaats en zou op die stek ook aan de meet komen. Joan Mir scoorde andermaal een top-tien namens Suzuki en eindigde op de zevende plaats. Hij liet Valentino Rossi achter zich, die de prijs betaalde voor een matige kwalificatie. In de openingsfase van de race kwam Rossi nog een beetje naar voren, maar de opmars was van korte duur. Rossi viel na het eerste kwart van de race terug naar de tiende plaats. Uiteindelijk kwam de 40-jarige coureur nog terug tot P8.

Andrea Iannone lag tot de laatste ronde op koers voor een negende plaats, maar hij crashte in de laatste ronde en viel zodoende nog uit. Die negende plaats was daardoor voor teamgenoot Aleix Espargaro. Pol Espargaro was zoals zo vaak dit seizoen de beste KTM-rijder op de tiende plaats. Tito Rabat eindigde op de elfde stek voor Mika Kallio.

Jorge Lorenzo sloot zijn laatste race in de MotoGP af met de dertiende plaats, hij pakte zodoende nog wat punten mee bij zijn laatste optreden. Karel Abraham en Hafizh Syahrin, die overigens ook zijn laatste MotoGP-race reed, eindigden op de veertiende en vijftiende plaats. Zij waren derhalve de hekkensluiters.

Een crash van Danilo Petrucci zorgde ervoor dat Marquez de wereldtitel voor teams definitief in handen had voor Repsol Honda. Petrucci kwam bij het insturen van bocht zes ten val. Direct daarna ging het ook mis voor Johann Zarco, gevolgd door debutant Iker Lecuona. De machine van de Tech 3-rijder vloog op volle snelheid door de grindbak terwijl Zarco probeerde zich in veiligheid te brengen. De Fransman had niet door dat de KTM RC16 eraan kwam en werd geschept door de motor van Lecuona. De Fransman werd per brancard afgevoerd.

Franco Morbidelli lag op koers voor een top-zes toen hij crashte in bocht 4, hij kon zijn weg niet vervolgen. Cal Crutchlow was ook een van de uitvallers. De Brit ging aan het begin van de elfde ronde onderuit in bocht 1 toen de voorband weggleed. Ducati-testrijder Michele Pirro haalde de finish niet. Na een toch al teleurstellend weekend bracht de Italiaan zijn GP19 aan het eind van de achtste ronde in de pits.

De eerstvolgende MotoGP-race is pas in maart, maar aankomende week wordt er op dinsdag en woensdag nog getest op het circuit van Valencia.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Valencia - Race

