Francesco Bagnaia eindigde zondag op de derde plaats in de Grand Prix van Thailand, die door hevige regenval in Buriram met enige vertraging van start ging. Bagnaia volgde achter Miguel Oliveira en Jack Miller, zij waren in de regen simpelweg een maatje te groot voor de Italiaan. Met de zestien punten van de derde plaats heeft Bagnaia nu nog slechts twee punten achterstand op klassementsleider Fabio Quartararo. De Fransman kwam zondag geen moment in het stuk voor en bereikte de finish als zeventiende. Hij scoorde daardoor voor de tweede keer in drie races geen punten.

“Het wordt vanaf nu zeker intens”, zegt Bagnaia over de titelrace. “De laatste drie races moet ik heel intelligent en slim zijn over de situaties, we hebben enorme potentie maar ik kan geen fouten meer maken zoals ik deed in Japan of voor de zomerstop. We moeten slim zijn, proberen om onze kansen zo goed mogelijk te optimaliseren. We weten dat het in Australië heel koud gaat zijn, daar moeten we ons op aanpassen. Maar ik weet zeker dat we competitief kunnen zijn.”

Bagnaia zou de eerste coureur in de geschiedenis van de MotoGP zijn die de wereldtitel pakt nadat hij vijf nulscores haalde gedurende het seizoen.

Niet zo blij met de regen

Bagnaia was helemaal niet zo blij toen het kort voor de Moto2-race met bakken uit de hemel kwam. De regen zette door waardoor ook de MotoGP-race enige tijd uitgesteld moest worden. Een korte peptalk van teamgenoot Miller hielp hem vervolgens op de natte baan. “Ik was helemaal niet blij. Ik begon in de ochtend op de banden die ik voor de race wilde gebruiken en het was perfect, ik kon een heel goed tempo rijden”, zegt Bagnaia. “Ik stond er echt goed voor. Ik ging kijken wat er na de Moto2-race zou gebeuren, maar ik vond het heel jammer dat het regende. Ik heb het geluk gehad dat Jack kwam om me nog wat moed in te praten. Dat is goed. Ik dacht dat het lastig zou worden om zoiets op te bouwen met een teamgenoot, maar ik hoop dat we dit volgend jaar ook met Enea kunnen doen. Ik moet gewoon meer in mezelf geloven als het gaat om rijden op de natte baan.”

