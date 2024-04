Nabij Austin moest Francesco Bagnaia het uiteindelijk doen met de vijfde plaats in de derde race van het MotoGP-seizoen 2024. In het eerste deel van de race mengde de regerend wereldkampioen zich nog nadrukkelijk in de strijd om de podiumplaatsen, maar halverwege de race viel hij langzaam terug tot achteraan de kopgroep. Dat hij uiteindelijk zeven seconden na winnaar Maverick Viñales over de finish kwam, kwam volgens Bagnaia doordat hij opnieuw last kreeg van chatter.

“Mijn race begon goed en ik voelde me goed. Na de zesde ronde dacht ik dat ik voor de zege of het podium kon vechten. Daarna kreeg ik veel last van chatter en veel vibraties aan de linkerkant. Dat maakte het lastig om alles te managen”, verklaarde Bagnaia na afloop, om eraan toe te voegen dat hij de rechterkant van zijn band daarna kapot reed. “Na zes, zeven ronden heb ik verdedigend gereden en dat was heel moeilijk. Ik heb geprobeerd om alles te managen, maar we moeten deze situatie zeker gaan begrijpen en moeten de problemen oplossen.”

Bagnaia is niet de eerste Ducati-rijder die kampt met vibraties op de Desmosedici GP24. Tijdens de tests en het eerste raceweekend in Qatar liet Jorge Martín ook blijken last te hebben van dat fenomeen. Het kwam Bagnaia ook bekend voor, want hij ervoer in 2022 soortgelijke problemen in de eerste fase van het seizoen. “Momenteel is het heel moeilijk. De situatie lijkt heel erg op die van 2022, toen ik bij de start van het seizoen ook verdedigend moest racen. Ik heb het volste vertrouwen dat mijn team het probleem gaat oplossen. We zullen weer voor de beste posities strijden.”

Ducati leverde in de Verenigde Staten slechts één podiumklant af in de persoon van Enea Bastianini, de teamgenoot van Bagnaia. De Italiaan maakt zich vooralsnog geen enorme zorgen over de chatter die hij ervaart, al zit hij wel met enkele vraagtekens. “Het is vreemd, want Enea had er dit weekend geen last van. Wel had hij het hele weekend problemen”, aldus Bagnaia. “Enea had moeite met de remmen en om de motor te laten sturen. Zondag was hij echter heel snel en zonder problemen had hij om de overwinning kunnen strijden. Ik kon slechts zes ronden vechten om de zege, daarna begon ik het lastig te krijgen.”

Na de eerste drie raceweekenden van 2024 bezet Bagnaia de vijfde plek in de WK-stand. Zijn achterstand op ranglijstaanvoerder Martín bedraagt inmiddels al dertig punten, al verloor hij het gros daarvan door zijn uitvalbeurt in de Portugese Grand Prix.