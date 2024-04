Ducati: MotoGP-podium op COTA essentiële stap voor Bastianini

In 2023 werd Enea Bastianini geteisterd door blessureleed en aanpassingsproblemen aan de Ducati Desmosedici GP23. Dit jaar vergaat het hem tot dusver een stuk beter op de GP24. In Portugal pakte hij al pole-position en een podiumplek en dat laatste wist hij afgelopen weekend op Circuit of the Americas te herhalen. Het lijkt dus de goede kant op te gaan voor de Italiaan, die in 2022 nog derde werd in het wereldkampioenschap. Ook Gigi Dall’Igna, de algemeen directeur van Ducati Corse, heeft dat gezien.

“Voor Enea is dit een belangrijk podium, dat bevestigt dat hij iedere race een van de sterkste rijders is terwijl hij langzaam maar zeker zijn consistentie terugkrijgt”, blikte Dall’Igna terug op de Amerikaanse Grand Prix van Bastianini. “Hij was de eerste Ducati-rijder die onder de geblokte vlag door reed, met een finish als hoogtepunt na een aarzelende start. Daardoor staat hij nu tweede in de tussenstand van het wereldkampioenschap. Hij had meer continuïteit nodig en dit was weer een essentiële stap in de goede richting.”

Chatterproblemen verleden tijd na test?

Bastianini troefde in Austin zijn merkgenoten Francesco Bagnaia en Jorge Martín af, al moet daarbij opgemerkt dat de twee titelrivalen van vorig seizoen last hadden van vibraties tijdens de race. De test van Michele Pirro in de aanloop naar de Spaanse Grand Prix wordt volgens Dall’Igna dan ook belangrijk in de zoektocht naar een oplossing.

“Het is een lang en zwaar kampioenschap en iedereen zal hoogte- en dieptepunten meemaken. We moeten ons best doen om onze rijders de kans te geven hun beste prestaties te laten zien”, verklaarde hij over de chatterproblemen, waar alle Ducati-rijders in zekere mate mee te maken hebben. “Daarom is de aankomende test van Michele in Barcelona zeer belangrijk: we zullen daar enkele veranderingen in de afstelling van de motor testen, die door de fabrieksrijders bevestigd moet worden tijdens de test daags na de Grand Prix in Jerez.”

Een van de opvallendste Ducati-rijders tijdens de Amerikaanse Grand Prix van Marc Márquez. De Gresini-rijder liet zich op zondag nadrukkelijk zien aan de kop van het veld en reed zelfs even aan de leiding, om kort daarna onderuit te gaan. Dall’Igna zag daar echter bevestigd worden dat de achtvoudig wereldkampioen er goed bij staat. “Hoewel hij crashte, bewees Marc opnieuw dat hij races uitstekend kan lezen. Hij nam zelfs de leiding en dat zegt veel over zijn kwaliteiten en ervaring, maar ook over zijn vastberadenheid en enthousiasme.”