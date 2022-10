Zarco liet Bagnaia leven: "Elke andere rijder had ik gepakt"

Zarco bivakkeerde in de top-tien tijdens de uitgestelde Grand Prix van Thailand, maar zijn snelheid werd pas in de tweede helft van de race echt evident toen het Chang International Circuit in rap tempo begon op te drogen. De Pramac Ducati-rijder slaagde erin Marc Marquez te pakken en had daarna vrij snel de aansluiting bij Francesco Bagnaia. Met de nulscore van Fabio Quartararo kon Bagnaia zondag zelfs de leiding in het kampioenschap overnemen, maar hij eindigde op de derde plek. Zarco spaarde hem namelijk in de laatste ronden, ondanks dat hij de snelheid had om zijn kopman te pakken.

“Het is duidelijk. Ik kon agressief zijn bij Marc, maar niet bij Pecco”, zegt Zarco in gesprek met Canal+. “Het circuit droogde de laatste vier, vijf ronden echt helemaal op, maar ik kwam te laat om nog te winnen. Als ik eerder langs Pecco had kunnen komen, had ik nog iets kunnen proberen bij [Miguel] Oliveira. Bij een andere rijder had ik het geprobeerd. Maar er was eigenlijk maar één lijn, de motor begon daarbuiten te glijden en dat maakte het lastig. Er gingen twee ronden voorbij en twee ronden voor het eind wist ik dat de overwinning er niet meer inzat. Het was goed om slim te zijn, dit zijn de omstandigheden waarin ik voor de overwinning kan gaan. Ik voel me altijd comfortabel. Ik hoopte dat het iets eerder zou drogen, aan het begin stond er nog veel water en dat maakte het lastig. Je kon de rijder voor je niet zien, dan moet je zo laat remmen. Misschien kun je erlangs, maar je wilt ook geen ongelukken veroorzaken. Dat maakte het lastig om te vechten. Het was een goed weekend en een goede race, de vierde plek in deze omstandigheden, dit is een goede positie maar ik heb het podium aan Pecco gelaten. Sinds Misano hebben we te makeen met instructies [van Ducati]. Het is lastig om ze toe te passen als je niet met hem vecht, maar vandaag was dat wel het geval. Ducati zal met geen overwinning onthouden, maar andere plekken op het podium wel. We moeten het voordeel geven aan Pecco. In deze omstandigheden had ik voor de zege kunnen gaan. Maar de vierde plek is prima.”

Na afloop van de race was het management van Ducati in de pitbox van Pramac om Zarco te bedanken voor zijn teamgeest. “Het kampioenschap ga ik niet winnen, ik heb al te veel scores gemist. Hoe kan ik dit zeggen? Gigi was heel emotioneel”, gaat Zarco verder. “Dat we het podium hebben gelaten voor wat het is, was heel groots vond hij. We hebben gezien dat ik er makkelijk achter zat, het werd riskant als je buiten de lijn ging kijken om een actie te plaatsen. Het was een fout geweest om zoiets te veroorzaken. Dat is het. Ducati waardeert het, ze hebben me bedankt en we hebben iets uit deze race gehaald.”