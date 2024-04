Na drie raceweekenden kijkt Francesco Bagnaia tegen een achterstand van dertig punten aan ten opzichte van kampioenschapsleider Jorge Martín. Bagnaia begon nog sterk aan het seizoen, maar kende uitdagende weekenden in Portugal en Austin. Martín zag zijn podiumreeks op COTA ten einde komen door een inhaalactie van Enea Bastianini, maar gaat nog altijd aan de leiding in het kampioenschap. Toch wil de Pramac-rijder niet uitsluiten dat Bagnaia zich binnenkort weer vooraan meldt.

"Ik weet het niet, er zijn veel rijders die voor het kampioenschap kunnen strijden", benadrukt Martín na zijn vierde plaats in de Verenigde Staten. "Ik denk dat Pecco nog steeds de favoriet is omdat hij vorig seizoen heeft gewonnen, hij is de nummer één. De concurrentie is sterk. We hebben Marc [Márquez] en zelfs Pedro [Acosta] is echt heel goed en constant. We weten het dus niet. Enea was ook het gehele weekend supersterk. Het belangrijkste is dat we overal snel zijn en daar moeten we ons op concentreren."

Het seizoen is nog jong met 3 van de 21 raceweekenden achter de rug. Er zijn dus genoeg punten te verdelen en Martín wil dan ook niet te hard van stapel lopen nu hij een ruime voorsprong van 21 punten heeft op Bastianini. "Ik kijk er op dit moment niet naar om", doelt Martín op de stand in het kampioenschap. "Ik denk daar graag niet over na. Maar we pakken punten en daar ben ik blij om. Ik ben blij dat we al tachtig punten hebben, dat is behoorlijk wat. Daar moeten we blij mee zijn en we moeten deze lijn zien door te trekken, want we werken goed samen en focussen ons op onszelf en zetten betere prestaties neer dan vorig seizoen."

Dat Martín dan juist op COTA nog twintig punten kon pakken om zijn leiding te behouden, stemt hem positief. "Dit is een baan waar ik in het verleden moeite had, maar dit weekend hebben we behoorlijk veel punten gepakt. Het is natuurlijk beter om aan de leiding te gaan dan tiende te staan", aldus de Spanjaard.

Na zijn dubbelzege in Austin staat Maverick Viñales momenteel op de derde plaats in het kampioenschap met drie punten minder dan Bastianini. Acosta volgt op twee punten achter de Aprilia-rijder, met in totaal 54 punten.