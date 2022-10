Analyse: Waarom verdween Quartararo direct na zijn slechtste race van 2022?

De Fransman bereikte de finish in Thailand op de zeventiende plek, zijn op één na slechtste resultaat sinds hij in 2019 debuteerde in de MotoGP. Zijn slechtste resultaat haalde hij in 2020 toen hij in Aragon op de achttiende plek en 21 seconden van racewinnaar Alex Rins eindigde. Nu passeerde hij de meet op 34 seconden van racewinnaar Miguel Oliveira. Hoewel Quartararo na afloop weigerde zijn verhaal te doen bij de schrijvende pers, zijn er een paar aanwijzingen waar we uit kunnen opmaken dat de matige prestatie te wijten was aan de druk in de voorband, die door het dak ging en uiteindelijk ten koste ging van de grip die de band gaf. Dat effect is niet ongewoon in de regen en op een plek waar andere compounds gebruikt worden. Het was ook de klacht van Cal Crutchlow en Franco Morbidelli, de enige rijders die de beschikking hebben over dezelfde motor als Quartararo.

“De regen verergert de problemen die we met onze motor hebben”, zegt Crutchlow, die een groot deel van de race voor Quartararo zat maar uiteindelijk achter hem op de negentiende plek finishte. “Het enige wat ik kon doen was hem inhalen in de remzone. Natuurlijk zorgt het harde remmen er weer voor dat de luchtdruk in de band oploopt, dus het is eigenlijk een keuze uit twee kwaden.” Morbidelli was het eens met zijn merkgenoot. “Ik vond het al lastig om in te schatten of ik überhaupt zou kunnen inhalen omdat de bandendruk door het dak vloog.” Op een vraag van ondergetekende waarom Yamaha hier extreem veel last van heeft, was Morbidelli terughoudend met zijn antwoord: “Wat er gebeurde is dat het niveau enorm gelijkwaardig is en dat we de banden bij het remmen en accelereren onder extreme druk plaatsen. Dat maakt het heel lastig om aan deze situatie te ontsnappen.”

Het is zeer ongebruikelijk dat een wereldkampioen de pers niet te woord staat

De Fransman staat onder grote druk om het seizoen van Yamaha te redden, een gevoel dat in de paddock onderschreven wordt door zijn ‘verdwijning’. “Fabio heeft na de race niet met ons gesproken, hij was heel teleurgesteld en gefrustreerd. Hij is direct naar zijn eigen ruimte vertrokken om daar te kalmeren”, zegt Yamaha-teammanager Massimo Meregalli. Die frustratie over de problemen met de banden of de motor zouden voor Quartararo geen reden mogen zijn om geen interviews te geven over zijn race. Als dat de maat zou zijn, had zijn teamgenoot Morbidelli het hele seizoen geen enkele moeite hoeven nemen om voor de media te verschijnen. En toch heeft de Italiaan zich na elke trainings- of racedag gemeld om zijn verhaal te doen.

Quartararo heeft sinds de Grand Prix van Duitsland, de voorlaatste race voor de zomerstop, niet meer gewonnen. Hij had destijds 34 punten voorsprong op zijn naaste rivaal (Aleix Espargaro), nu heeft hij nog 2 punten marge op Francesco Bagnaia van Ducati. Het vergelijken met de kopman van Ducati met Quartararo geeft wel aan waarom de zorgen zich opstapelen voor Yamaha. Het team heeft één van dé talenten van deze generatie, maar ziet nu hoe de titel door zijn vingers glipt.

Sinds die race op de Sachsenring hebben we nog zeven MotoGP-races afgewerkt, Quartararo scoorde in die periode slechts 47 punten. In Oostenrijk scoorde hij zijn enige podium, daar haalde hij in één klap twintig punten. Bagnaia heeft in dezelfde periode maar liefst 136 van de mogelijke 175 punten gescoord, 89 punten meer dan Quartararo.

De komende weken krijgen we antwoord of El Diablo zijn hulpeloosheid bij Yamaha kan omzetten in positieve energie om het tij te keren. Het momentum dat hij voor de zomerstop had, is al lang en breed verdwenen. De druk ligt evenredig bij Yamaha, waar Quartararo de komende jaren nog vastligt en waar grote verbeteringen nodig zijn om weer vooraan mee te doen.