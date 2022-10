Na een oponthoud van bijna een uur door extreme regenval op het Chang International Circuit, kon de MotoGP-race zondagmiddag even voor 16.00 uur lokale tijd toch van start gaan over de originele afstand van 25 ronden. De rijders hadden dit weekend nog geen meter gereden op een natte baan en kregen dus voor de start van de race tien minuten de tijd om het circuit te verkennen. Eenmaal op de grid waren de rijders eensgezind over de bandenkeuze. Met uitzondering van Takaaki Nakagami’s vervanger Tetsuta Nagashima stonden alle coureurs op de medium/medium regenbanden van de exclusieve leverancier Michelin.

Marco Bezzecchi bracht het veld voor het eerst in zijn loopbaan vanaf pole-position onderweg. De VR46-rijder ging samen met Jorge Martin de eerste bocht in, maar gingen veel te wijd en gingen over de uitloopstrook terug de baan op. Bezzecchi nam de leiding voor Bagnaia terwijl Jack Miller afrekende met Fabio Quartararo. De Fransman had een dramatische start en lag halverwege de eerste ronde buiten de punten nadat hij betrokken was in een incident met Alex Marquez en Alex Rins. Vanaf de achtste startplek had Marc Marquez een aardige start, hij kwam aan het eind van de eerste ronde door op de vierde plek: Bezzecchi was de leider voor Bagnaia, Miller, Martin, Marquez en Luca Marini. Bezzecchi kreeg aan het begin van de tweede ronde echter te horen dat hij een plek moest teruggeven vanwege de tijdwinst die hij boekte in de eerste bocht.

Quartararo in de problemen

Bezzecchi had niet meteen door dat hij de plek terug moest geven en Miller zag kans om zijn teamgenoot Bagnaia te pakken bij het ingaan van de derde bocht in de derde ronde. Verder naar achteren had Aleix Espargaro intussen een aanrijding gehad met Brad Binder, toch een goede regenrijder. De Zuid-Afrikaan werd buiten de baan gedreven en de wedstrijdleiding stelde een onderzoek in. Bezzecchi kreeg aan het begin van de vierde ronde het signaal dat hij een plek moest laten gaan en zo kwam Miller aan de leiding bij het ingaan van de derde bocht. Bezzecchi’s teamgenoot Luca Marini was in duel met Miguel Oliveira en Marc Marquez om de vierde plek in de race, maar gleed weg in bocht 4. Hij kon zijn race hervatten, maar was kansloos voor een goede klassering.

Miller gebruikte de ‘gratis’ inhaalactie op Bezzecchi direct om het tempo te verhogen. Zijn ploeggenoot Bagnaia had het moeilijker. Hij lag derde, maar regenspecialist Miguel Oliveira kwam langszij. De KTM-rijder deed er vervolgens niet lang over voor hij ook Bezzecchi te pakken had, in de zesde ronde was de tweede plek een feit voor Oliveira. Voor Bagnaia was het vooral zaak om in het zadel te blijven in de wetenschap dat Quartararo nog altijd op de zeventiende plek rondreed en niet bepaald de snelheid had om naar voren te komen. Bezzecchi was het ritme helemaal kwijt nadat hij zijn eerste plek moest opgeven, hij verloor niet veel later ook de vierde plek aan Marc Marquez. Zijn jongere broer Alex Marquez is ook geen prutser in de regen en dat toonde hij ook. De LCR-man stoomde met ogenschijnlijk de top-tien binnen en had het aan de stok met beide Pramac-coureurs. Oliveira was intussen de snelste man op de baan en deed een aanval op de eerste plek van Miller. De inhaalactie bij bocht 12 was niet helemaal geslaagd en Miller kwam direct terug.

De stewards hadden het onderzoek naar het Espargaro/Binder-incident afgerond en gaven de Aprilia-kopman een long lap penalty. Espargaro reed op dat moment op de tiende plek voor Raul Fernandez én Franco Morbidelli, de beste Yamaha-rijder in koers. Na het uitdienen van zijn long lap kwam Espargaro als veertiende terug op de baan. Quartararo had intussen grote problemen, zelfs RNF Yamaha-rijder Cal Crutchlow haalde de WK-leider in.

Zarco komt in beeld, maar houdt rekening met Bagnaia

Vooraan trokken Miller en Oliveira zich helemaal niets aan van de dramatische race waar Quartararo mee bezig was. Zij waren in deze omstandigheden een klasse apart, al ontstond er na zo’n elf ronden toch langzaam maar zeker een opdrogende lijn. Bagnaia kon het tempo van de mannen vooraan niet helemaal volgen en zat op twee seconden van de beide leiders, Marquez volgde op een kleine seconde van Bagnaia. Een paar rondjes keek Oliveira bij het ingaan van de twaalfde bocht aan de binnenkant bij Miller, maar aan het eind van de veertiende ronde maakte hij de inhaalactie daadwerkelijk af en kon hij vrij snel een paar tienden voorsprong pakken.

Het was een bekend scenario voor de KTM-rijder, die eerder dit jaar de Indonesische Grand Prix won in vergelijkbare omstandigheden. Johann Zarco was op de Ducati GP22 de snelste man op de baan, vijf ronden op rij noteerde hij de snelste tijd terwijl de baan verder opdroogde. Met zes ronden te gaan was hij 1,2 seconde rapper dan Oliveira. De baan droogde verder op, maar het wisselen van motor naar slicks leek een steeds onwaarschijnlijker scenario. Donkere wolken pakten zich op hetzelfde moment weer samen ten oosten van het circuit.

Zarco had op dat moment de aansluiting gevonden bij Marquez, die even daarvoor zijn RC213V aan de binnenkant zette bij Bagnaia. Het leverde de oud-wereldkampioen niks op, Bagnaia sloeg direct terug en even later kwam Zarco langszij bij de Honda-man. Oliveira slaagde er intussen in om het gat naar Miller te managen, het verschil bleef schommelen tussen de zeven en negen tienden van een seconde. Zarco rekende Bagnaia heel snel in, maar de tweevoudig Moto2-wereldkampioen wist dat hij heel zorgvuldig moest omgaan met zijn kansen om de grootste kanshebber op een Ducati-titel sinds 2007 in te halen.

Oliveira een klasse apart

Een paar keer kwam Zarco ontzettend dichtbij, maar hij leek zich te realiseren dat een inhaalactie op Bagnaia te riskant was. Hij moest de witte vlag hijsen en kreeg zelfs nog druk van Marquez op de vijfde plek. Oliveira bleef het tempo dicteren en pakte zijn tweede overwinning van het seizoen, Miller zat iets te ver voor een aanval in de laatste bocht en moest genoegen nemen met de tweede plek. Bagnaia eindigde kort achter zijn teamgenoot op de derde plek en pakte daarmee zestien kostbare punten. In het kampioenschap heeft hij zijn achterstand op Quartararo verkleind tot slechts twee punten.

Zarco was razendsnel in de eindfase van de race, maar moest genoegen nemen met de vierde plek. Marc Marquez werd vijfde en daarachter was een gigantisch gat van tien seconden op Enea Bastianini, die zesde werd. Maverick Viñales redde een dramatisch weekend voor Aprilia door op de zevende plek aan de finish te komen, Alex Marquez werd achtste voor Jorge Martin en Brad Binder.

Espargaro sleepte met de elfde plek nog wat belangrijke punten uit het vuur en is Quartararo genaderd tot op twintig punten. Alex Rins werd twaalfde terwijl Franco Morbidelli de beste Yamaha-rijder was op de dertiende plek. Pol Espargaro eindigde op de veertiende plek terwijl Raul Fernandez na het missen van de derde vrije training door maagproblemen de vijftiende plek haalde en daarmee het laatste WK-punt meegraaide.

Bezzecchi viel na een goede start terug naar de zestiende plek en eindigde net voor Quartararo, die op een eenzame zeventiende plek binnenkwam. Fabio di Giannantonio werd achttiende voor Cal Crutchlow en Danilo Petrucci, de vervanger van Joan Mir. Darryn Binder werd 21ste voor Tetsuta Nagashima en hekkensluiter Luca Marini op twee ronden achterstand. Remy Gardner was na een crash de enige uitvaller.

Over twee weken gaat het MotoGP-wereldkampioenschap verder op Phillip Island. Er zijn dit seizoen nog 75 punten te verdelen.

Uitslag: MotoGP Grand Prix van Thailand