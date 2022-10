Regenmeester Oliveira wint: “Ook voor mij een moeilijke race”

Miguel Oliveira reed van de elfde startplek naar de leiding in de wedstrijd toen hij erin slaagde om Ducati-coureur Jack Miller te verschalken. De Portugees maakte de beslissende actie voor de overwinning in de veertiende ronde. Tot dat moment hield Miller het tempo bijzonder hoog op de natte baan. Ook toen Oliveira de Aussie eenmaal te pakken had, wist hij van geen ophouden. De KTM-rijder won met een marge van zeven tienden op Miller.

“Het was ook voor mij vanuit mentaal oogpunt een moeilijke race”, zei Oliveira na zijn vijfde MotoGP-overwinning. “Elke race op een natte baan is zwaar omdat de kleinste fout erg kostbaar kan zijn, een crash zit in een klein hoekje. Ik was zeker comfortabel, maar niet overdreven. Ik denk dat Jack me ook behoorlijk onder druk zette en hij liep aan het begin van de race weg. Hij zorgde er daarmee voor dat ik tot de laatste ronde op de limiet moest rijden. Er was geen tijd voor ontspanning, dat was goed. Het begin van de race was voor iedereen moeilijk omdat het zicht op de rechte stukken heel slecht was, er was ook sprake van aquaplaning. Maar het was een goede race, je hoort mij niet klagen over een overwinning in de regen.”

Eerder dit jaar won Oliveira ook al tijdens de natte Grand Prix van Indonesië. De KTM-rijder heeft geen verklaring waarom hij zo sterk is in de nattigheid. “Het gebeurt gewoon, denk ik”, zegt Oliveira. “Ik heb er geen verklaring voor. Maar het is wel duidelijk dat ik graag sterker zou zijn op een droge baan, dat is zeker. Maar ik accepteer een overwinning in de regen altijd en dan zal ik ook mijn sterke punten gebruiken om dat te laten zien.”