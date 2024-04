Marc Márquez: MotoGP moet voor groei mikken op jongere generaties

"Ik ben natuurlijk blij met het nieuws, want ze hebben het geweldig gedaan met de Formule 1 en daar een groot verschil gemaakt", vertelde Marc Márquez tijdens de persconferentie voorafgaand aan de Amerikaanse Grand Prix van de MotoGP. Hij refereerde daarmee natuurlijk aan de overname van de sport door Liberty Media, waar een bedrag van ruim vier miljard euro gemoeid is en die eind 2024 afgerond moet zijn. Het is nog niet duidelijk wat het Amerikaanse bedrijf wil veranderen aan de MotoGP, maar sinds de overname van F1 in 2017 heeft men bewezen dat het een sport een stormachtige groei kan laten doormaken.

Márquez heeft dat natuurlijk ook gezien en dus houdt hij een goed gevoel over aan de overname van de MotoGP. "Ze zijn natuurlijk specialisten en het doel is om de jongere generaties aan te spreken en grote namen te creëren in MotoGP, zoals in het verleden met Valentino [Rossi], [Dani] Pedrosa, [Jorge] Lorenzo en [Casey] Stoner. Dat zijn allemaal grote namen die veel meer mensen aanspreken", geeft de achtvoudig wereldkampioen aan waar hij verbeteringen verwacht. "Het wordt een kwestie van investeren, zowel in de MotoGP als in het laten groeien van de show. Dat komt er in de toekomst allemaal aan."

Regerend MotoGP-kampioen Francesco Bagnaia ziet intussen niet veel ruimte voor verbetering. "Ik denk dat het al een geweldige show is, maar het moet populairder worden", legt de Ducati-rijder uit. Hij denkt dat het voor Liberty makkelijker was om F1 te laten groeien, maar hij twijfelt er niet aan dat het bedrijf goede ideeën heeft voor de MotoGP. "Het maakt een groot verschil dat er in de Formule 1 met auto's wordt gereden, want autofabrikanten zijn groter dan motorfabrikanten. Ik denk echter dat Liberty geweldige ideeën heeft om onze situatie te verbeteren. Het zal beter worden, want ze weten wat ze doen en ze hebben de Formule 1 naar de hoogste piek ooit gebracht. Het is dus een geweldige kans voor de MotoGP."

Een iets terughoudendere reactie werd gegeven door Aleix Espargaró, de nestor van het MotoGP-veld. Hij noemt de overname door Liberty weliswaar veelbelovend, maar hij erkent ook dat de in F1 doorgevoerde verbeteringen niet rechtstreeks te kopiëren zijn in de MotoGP. "We moeten afwachten en het de tijd geven. Ik sprak vorige week telefonisch met Carlos Ezpeleta. Hij belde me en hij vertelde me dat we geduldig moeten zijn, want het kost tijd om te zien welke richting we moeten inslaan", aldus Espargaró. "Het is niet zo dat je alles wat F1 onder Liberty heeft gedaan kan kopiëren, want het is een andere sport. Het ziet er echter veelbelovend uit."