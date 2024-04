Voorafgaand aan de sprintrace op het Circuit of the Americas gold Francesco Bagnaia als een van de favorieten. De regerend wereldkampioen kon dat vanaf de vierde startpositie echter niet waarmaken, want na een povere start bleef hij tot zijn eigen onvrede steken op de achtste plek. "Het was veel lastiger dan tijdens de tweede vrije training. Toen reed ik drie ronden meer dan de duur van de sprintrace, maar reed ik op het einde 2.02.4. In de sprintrace was 2.02.8, 2.02.9 al onmogelijk", benoemde Bagnaia na afloop wat er verkeerd ging. "We moeten achterhalen waarom dat zo was, want we hebben zondag weer een race. We moeten dus in de data duiken."

Na afloop van de sprintrace vermoedde Bagnaia dat er een probleem was met zijn achterband van Michelin, al wilde hij de schuld niet direct bij de bandenleverancier neerleggen. Wel zag hij dat zijn plannen al bij de start in de prullenbak konden, doordat hij meteen terugviel naar de elfde stek. "Allereerst had ik wielspin bij de start, waardoor alles al verpest was", legde de Italiaan uit. "Daarna was het heel moeilijk om te pushen. Iedere keer als ik probeerde te pushen, gleed de achterkant enorm en raakte ik de achterkant overal kwijt. Het was heel moeilijk om te presteren op de manier zoals ik wilde."

Opvallend genoeg kende Bagnaia's Ducati-teamgenoot Enea Bastianini eveneens een moeizame sprintrace in Austin. Hij eindigde weliswaar op de zesde positie, maar ook hij kampte naar eigen zeggen met een groot gebrek aan grip aan de achterkant van de GP24. "Misschien was dit hetzelfde, maar ik zag dat we allebei in de problemen zaten", antwoordde Bagnaia op de vraag of hij dezelfde problemen ervoer als zijn stalgenoot. "Dat kan soms gebeuren, in het verleden kwam het ook voor. Het is nu weer gebeurd. Ik ben echter bozer door het feit dat ik in VT2 heel snel was. Mijn snelheid was een van de besten van het veld, maar 's middags was dat onmogelijk te herhalen."

Ten tijde van zijn mediapraatje na de sprintrace had Bagnaia nog niet met Michelin gesproken over de problemen. Wel gaf hij aan graag met ze in gesprek te gaan en in de data wil duiken. "Ik heb nog niet met Michelin gesproken, maar daar hebben we de tijd voor om de data te checken. Wellicht was het de temperatuur of lag het aan de omstandigheden", aldus de tweevoudig wereldkampioen. "Maar ik zag de rondetijden van Maverick en die zagen er geweldig uit. Mijn gevoel was dat ik dezelfde snelheid als Maverick kon rijden en dat was ook mijn doel en mijn ambitie."