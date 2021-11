Espargaro naar ziekenhuis na zware crash derde training Valencia

Pol Espargaro ging zaterdagochtend in de tweede helft van de derde vrije training zwaar onderuit. Het noodlot sloeg toe in bocht 13, de lange flauwe bocht naar links. Daar zwaaide de achterkant onder de kont van Espargaro vandaan waardoor de Spanjaard van zijn machine gelanceerd werd. De 29-jarige coureur bleef aangeslagen in de grindbak liggen en kon zich niet op eigen kracht in veiligheid brengen. Per brancard werd hij overgebracht naar het medisch centrum op het circuit. Daar werden geen breuken geconstateerd, maar Espargaro is voor nader onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis van Valencia.

Repsol Honda-teambaas Alberto Puig bevestigde dat Espargaro vooral pijn heeft in zijn ribben en pols. In gesprek met onder meer Motorsport.com gaf MotoGP-arts Dr. Angel Charte een nadere verklaring: “Hij was bij aankomst in het medisch centrum een beetje verward en had pijn aan zijn borst, vooral aan de rechterkant. Uit neurologisch onderzoek zijn geen breuken naar voren gekomen, maar het is mogelijk dat hij toch een soort ribblessure heeft overgehouden aan de valpartij. Hij is voor verder onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis om scans uit te voeren. Hij heeft ook pijn aan zijn rechterpols, daar hebben we nog geen foto’s van kunnen maken.”

Het betekent in ieder geval dat er zaterdag geen enkele Repsol Honda-coureur aan de start komt in de kwalificatie voor de Grand Prix van Valencia. Marc Marquez ontbreekt ook tijdens de laatste race van het seizoen nadat hij enkele weken geleden een hersenschudding overhield aan een valpartij met de crossmotor. De Spanjaard kreeg daarnaast last van diplopie, een blessure die hem in 2011 ook bijna vijf maanden aan de kant hield. Puig verklaarde vrijdag vertrouwen te hebben in volledig herstel van Marquez.