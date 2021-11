Rossi plaatst zich voor Q2 in laatste MotoGP-optreden, Espargaro topt VT3

De omstandigheden waren uitstekend bij aanvang van de derde vrije training. Met een temperatuur van 14 graden Celsius was het aan de frisse kant, maar met de blakende zon was het een mooie ochtend voor snelle tijden. De snelste tijd van vrijdag, de 1.30.927 van Jack Miller, verdween vrij snel uit de boeken. Johann Zarco zou daar niet verantwoordelijk voor zijn, de Fransman had in de eerste helft van de sessie een technisch probleem met zijn Ducati GP21. Hij kwam met witte rook uit de uitlaat terug in de pits en moest de rest van de sessie afwerken op de andere motorfiets.

De snelle tijden kwamen tien minuten voor het einde van de sessie. Pol Espargaro was een van de mannen die een aanval wilde doen, maar hij werd gestopt door een verschrikkelijke valpartij. Espargaro ging er in bocht 13 hard vanaf en bleef aangeslagen in de grindbak liggen. Zijn machine was zwaar beschadigd en de coureur werd per brancard overgebracht naar het medisch centrum op het circuit. De mini-kwalificatie aan het einde van de sessie ging echter door, ook al leek het er even op dat er een rode vlag aan te pas moest komen.

Joan Mir opende het bal met een 1.30.8, maar hij was daarmee nog niet veilig. Er kwam namelijk een stroom aan snelle tijden. Aleix Espargaro deed dat het beste. Getergd door de crash van zijn jongere broer ging de Aprilia-rijder naar de eerste plaats. Hij klokte 1.30.529 en dat was genoeg voor de eerste plaats. Jack Miller was slechts 18 duizendsten langzamer met Franco Morbidelli op de derde plaats, hij was 85 duizendsten langzamer. Jorge Martin klom op naar de vijfde plaats terwijl Mir zich later nog eens verbeterde en met 1.30.762 op de zesde plek stond.

Takaaki Nakagami eindigde op de zevende plaats voor Johann Zarco en wereldkampioen Fabio Quartararo. Die laatste kende geen best weekend, maar vond uiteindelijk toch voldoende winst om rechtstreeks naar Q2 te gaan. En de tiende plaats? Die was voor Valentino Rossi. De Italiaan reed zijn snelste ronde in het kielzog van Francesco Bagnaia en de 1.30.825 was goed genoeg voor rechtstreekse plaatsing.

Het betekent dat Rossi zaterdagmiddag om 14.35 uur in actie mag komen tijdens het tweede deel van de kwalificatie.

Uitslag derde vrije training MotoGP Grand Prix van Valencia