Honda-teambaas over Marquez: "Hopelijk komt het goed"

Marc Marquez liep twee weken geleden bij een incident op de crossmotor een hersenschudding op. Hij liet daardoor de Algarve GP schieten. Deze week maakte Honda bekend dat Marquez ook de Valencia-race en de MotoGP-test in Jerez moet laten schieten omdat hij diplopie heeft, waardoor hij dubbel ziet in een van zijn ogen. De man uit Cervera had hier in 2011 ook last van na een Moto2-crash in Sepang. Destijds moest er een operatie aan te pas komen om ervoor te zorgen dat Marquez zijn carrière kon vervolgen.

“Het is een vergelijkbare situatie met de blessure die hij in 2011 had na de crash in Sepang”, gaf Puig een update over de blessure. “Het is geen botbreuk of iets dergelijks, dat maakt het allemaal een stuk complexer en ook een delicate blessure. In zo’n geval moet je veel rust nemen en afwachten hoe het verder gaat. Het advies van de artsen is duidelijk. Het is niet eenvoudig om te weten hoe zo’n zenuw gaat reageren of wat het oog doet. De dokter is positief en hij heeft gezegd dat we geduldig moeten zijn, dit is geen crash waarmee ze iets repareren en je een week later weer kunt racen. Dit is serieus en gaat tijd kosten. Natuurlijk heb ik er vertrouwen in, ik ben geen arts. Maar ik heb gehoord wat de dokter heeft gezegd en dat geeft mij vertrouwen. Het belangrijkste is dat we geduld hebben en dat is moeilijk, omdat het iets is wat niet bij deze sport hoort. Het is wat het is, hopelijk heeft hij geluk en wordt hij weer helemaal fit.”

“Marc is een slimme jongen, hij weet dat hij geduld moet hebben”

Het is een nieuwe tegenslag in wat voor Marquez een rampzalig anderhalf jaar is geweest. Hij raakte vorig jaar zwaar geblesseerd aan zijn arm bij een crash in de Spaanse Grand Prix en stond het hele seizoen aan de kant. Dit seizoen keerde Marquez in de Portugese GP terug, hij scoorde drie overwinningen, maar was op lang niet alle circuits even competitief. Nu moet de coureur opnieuw geduld opbrengen en mist hij een cruciale test in aanloop naar het nieuwe seizoen.

“Soms heb je in het leven een situatie waardoor je geen keuze hebt en geduld moet hebben”, vervolgde Puig. “Marc is een slimme jongen en dit heeft hij ook wel begrepen. Vaak proberen we met onze sportmensen dingen te doen die het boekje te buiten gaan. Maar als we het hebben over zijn ogen moeten we natuurlijk rustig aan doen, we zullen de situatie met rust en kalmte bekijken. Nogmaals, dit is geen botbreuk.”

Repsol Honda Team stelt dit weekend in de Grand Prix van Valencia geen vervanger op voor Marquez.