Valentino Rossi: Een ongekende carrière in statistieken

Valentino Rossi heeft deelgenomen in 431 van de 974 Grand Prix-evenementen die gehouden zijn sinds de oprichting van het wereldkampioenschap in 1949. Het betekent dat hij in 44,2 procent van alle GP’s aan de start heeft gestaan.

Rossi heeft punten gescoord in 372 van de 431 GP-races waarin hij van start is gegaan.

Rossi heeft GP-races gewonnen op zeven verschillende motoren: 125cc Aprilia, 250cc Aprilia, 500cc Honda, 990cc Honda, 990cc Yamaha, 800cc Yamaha en de 1000cc Yamaha.

Hij is de enige rijder in de geschiedenis van het wereldkampioenschap die gewonnen heeft op een 500cc tweetakt, een 990cc viertakt, een 800cc viertakt en een 1000cc viertakt.

Gedurende zijn carrière heeft Rossi op 38 verschillende Grand Prix-circuits gereden. Op 29 van die circuits heeft hij tenminste een Grand Prix gewonnen. Geen enkele andere rijder heeft dat in de geschiedenis van het wereldkampioenschap ooit gepresteerd. Met 24 verschillende circuits staat Mick Doohan op de tweede plaats.

Assen en Barcelona zijn de meest succesvolle circuits van Rossi. Op beide circuits heeft hij tien keer gewonnen.

Tussen Rossi’s laatste overwinning tijdens de Dutch TT in 2017 en de eerste in de 125cc-klasse in Brno in 1996 zat 20 jaar en 311 dagen. Hij is daarmee de coureur met de langste ‘winnende’ carrière in alle klassen.

Er zitten 16 jaar en 351 dagen tussen zijn eerste overwinning op het hoogste niveau (Donington, 500cc in 2000) en zijn laatste (Assen, MotoGP in 2017), voor Alex Barros (11 jaar en 204 dagen) en Dani Pedrosa (11 jaar en 182 dagen).

Tijdens de Grand Prix van Andalusië van 2020 zette Rossi het record van het eerste tot het laatste podium nog eens op scherp met 20 jaar en 87 dagen, hij is de eerste rijder die de mijlpaal van 20 jaar bereikt heeft. Hij rekte daarmee ook zijn record van het eerste tot het laatste podium in de Grand Prix-racerij naar 23 jaar en 355 dagen.

Met 38 jaar en 129 dagen ten tijde van de Dutch TT in 2017 is Rossi de oudste MotoGP-racewinnaar, net voor Troy Bayliss (37 jaar en 213 dagen). Daarnaast staat Rossi zevende in de lijst van oudste winnaars op het hoogste niveau achter Fergus Anderson (44 jaar en 237 dagen), Jack Findlay (42 jaar en 85 dagen), Les Graham (41 jaar en 21 dagen), Jack Ahearn (39 jaar en 327 dagen), Harold Daniell (39 jaar en 240 dagen) en Frantisek Stastny (38 jaar en 247 dagen).