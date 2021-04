Ducati: Zarco heeft gelijke kans op titel als Miller en Bagnaia

Zarco is met twee podiumplaatsen sterk aan het seizoen begonnen en staat na de races in Qatar aan de leiding in het wereldkampioenschap. Hoewel het nog zeer vroeg in het seizoen is, heeft Zarco wel degelijk iets om in de vroege fase van dit jaar voor te vechten. De beide fabriekscoureurs, Jack Miller en Francesco Bagnaia, hebben een eenjarig contract bij de hoofdmacht en zij moeten dus ook vechten voor hun plek. Met zijn goede prestaties houdt het management van Ducati ook rekening met Zarco, die bij satellietteam Pramac rijdt.

Voor Zarco is het een doel om terug te keren in een fabrieksteam, nadat hij twee jaar geleden teleurstelde bij KTM. Volgens Ciabatti heeft de Fransman een uitstekende kans om door te stoten naar het fabrieksteam, aangezien hij bij Pramac over hetzelfde materiaal beschikt. “Wat betreft de middelen die we daar inzetten is Pramac een fabrieksteam met een andere sponsor”, verklaarde Ciabatti in gesprek met de collega's van Motorsport.com Spanje. “Wat dat betreft wordt hij binnen Ducati gezien als een gelijkwaardige optie voor de titel, net als Jack en Pecco. Johann is de oudste van het stel [30 jaar], heeft veel ervaring en hij is een aantal keren heel dicht bij een overwinning geweest. Hij is zeer volwassen en presteert ontzettend goed bij dit team.”

Ducati-bazen ‘trots’ op de gok

Zarco werd aan het eind van 2019 opgepikt door Ducati toen de coureur eigenlijk buiten beeld was geraakt. De coureur uit Cannes had een mislukt avontuur bij KTM achter de rug en het leek er sterk op dat zijn MotoGP-carrière voorbij was. Via een omweg kwam de coureur op verzoek van Ducati terecht bij Avintia Racing. Het management van Ducati is bij monde van Ciabatti best trots op het binnenhalen van Zarco.

“We hebben als Ducati een gok genomen door Johann te nemen, daar zijn we blij mee. Op dat moment [in 2019] wilde niemand hem meer hebben. Maar ik denk dat hij toch een van de kanshebbers voor de wereldtitel kan zijn”, vervolgde Ciabatti. “We hebben Johann eind 2019 overtuigd dat hij bij ons moest komen rijden, gewoon omdat hij een getalenteerd coureur is. Na een zeer lastig jaar bij KTM had niemand nog het vertrouwen in hem, hij wilde gewoon terug naar Moto2. Met behulp van Ducati heeft hij het vertrouwen op de motor weer opgebouwd in 2020 en dat heeft geleid tot zijn overstap naar Pramac. Daar zijn de motoren hetzelfde als bij het fabrieksteam. Nu bewijst hij de rijder te zijn die we kennen.”