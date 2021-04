Wat de test van Dovizioso kan betekenen voor Aprilia

Nog voordat Dovizioso een vrij man was, werd er al geflirt met Aprilia. Het merk zocht een nieuwe coureur na de dopingschorsing van Andrea Iannone, maar Dovizioso had geen trek in een dergelijke rol. De RS-GP was een middelmatige machine waarmee hij niet direct prijs kon rijden, was de lezing van de Italiaan. Ook de flirts met Yamaha en Honda liepen op niets uit. En dus stortte Dovizioso zich op de motorcross, een uit de hand gelopen hobby. Hij kan op nationaal niveau aardig meekomen, maar Motorsport.com heeft vernomen dat het niveau van de coureur niet toereikend is om zich volledig op die tak van sport te storten en bijvoorbeeld op WK-niveau mee te doen. Daarnaast koestert Dovizioso nog altijd de wens om in 2022 terug te keren in de MotoGP, bij een team dat competitief genoeg is om voor de wereldtitel te strijden. Want dat laatste ontbreekt op een verder heel aardig palmares. Bij Ducati lukte het niet, maar hij heeft de hoop nog niet opgegeven. Het afscheid in Portimao was geen 'vaarwel', meer een 'tot ziens'.

Personele problemen enige constante bij Aprilia

Iannone is uit beeld bij Aprilia en er is een vervanger gevonden, maar het merk heeft nog altijd personele problemen. Lorenzo Savadori is een trouwe Aprilia-rijder, maar het valt nog maar te bezien of hij het MotoGP-niveau aan kan. Bradley Smith was testrijder van het merk, maar hij heeft dit kalenderjaar nog geen meter gemaakt op de RS-GP. Aleix Espargaro is een goede coureur die Aprilia al veel gebracht heeft, maar hoort hij bij de elite als het gaat om MotoGP-coureurs? Het is moeilijk daar iets over te zeggen. De omstandigheden hebben het nooit echt toegelaten om twee sterke coureurs op Aprilia tegenover elkaar te zetten. Is Dovizioso op dezelfde motor beter dan Espargaro? Waarschijnlijk wel.

CEO Massimo Rivola weet dit ook en hij nodigde Dovizioso daarom uit voor de test. “We bekijken het dag voor dag”, zei Rivola bij Sky Italia. “Het rijden op een MotoGP-motor is positief voor hem als hij fit moet blijven om in 2022 terug te keren. En het maakt niet uit of dat bij ons is of niet. Hij is een rijder met gevoel voor succes, hij is snel en heeft talent. We kunnen ons geen betere ontwikkelaar wensen. Wij zitten in een fase waarin we nog steeds moeten groeien en daarom is zijn aanwezigheid van fundamenteel belang. We hopen dat het in Jerez goed gaat en dat er meer tests komen.” Dat wijst erop dat er een soort ruildeal bestaat. Dovizioso kan meters maken op MotoGP-materieel en geeft Aprilia in ruil daarvoor representatieve data en feedback over de machine terug. Een aantrekkelijke deal vanuit het oogpunt van Aprilia.

Voor coureur Espargaro, bezig aan zijn vijfde jaar bij Aprilia, kan Dovizioso het merk naar een hoger niveau tillen. Zelfs al gaat het voorlopig om een eenmalige test: “Hij heeft het geweldig gedaan bij Ducati. De afgelopen seizoenen won hij races en vocht hij voor de titel. Hij kan ons goede feedback geven over de Aprilia. Ik kan niet wachten tot hij op de motor stapt in Jerez en ben heel benieuwd naar zijn reactie, welke zwakheden we hebben. Hij heeft veel ervaring op de Ducati, maar het zijn twee hele verschillende machines wat betreft de krachtbron, het chassis en elektronica. Het zal hem tijd kosten om te wennen aan de machine, maar daarna gaat hij er wel plezier aan beleven.”

Examen voor Aprilia

“Wie wil nu niet dat Dovizioso als tweede rijder bij dit team komt”, merkte Espargaro lachend op. Of dat gaat gebeuren is nog maar zeer de vraag. Manager Simone Battistella ziet het nog niet direct gebeuren dat Dovizioso dit seizoen al terugkeert op de grid, al zijn er in het verleden wel gekkere dingen gebeurd. “Ik denk niet dat die kans er dit jaar is”, zei Battistella enkele weken geleden bij MotoGP.com. “Hij wil de test doen en heeft het aanbod van Aprilia geaccepteerd. Hij wil heel graag weer op de MotoGP-machine stappen. We werken daarnaast aan 2022. We denken niet meer aan 2021. Het is alleen een test. We hebben nog geen plannen voor iets anders, de gesprekken zijn nog niet begonnen. We kunnen meer gaan testen, maar op dit moment staat alleen deze vast en vanaf daar zullen we wel verder zien.”

Hoewel er concreet nog niets besproken is om de samenwerking in de toekomst voort te zetten, is de driedaagse test van deze week wel degelijk een belangrijk meetmoment voor Dovizioso. Realistisch gezien is Aprilia zijn enige kans om in 2022 bij een fabrieksteam terug te keren op de grid. Staat Aprilia er goed genoeg voor om volgend seizoen mee in het diepe te springen? Hij zal het niet uitspreken, maar die vraag zal wel degelijk op de achtergrond spelen. In die zin is de test van Dovizioso ook voor het merk uit Noale een examen.