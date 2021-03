Manager Dovizioso over Aprilia-test: 'Verder nog geen plannen'

De vijftienvoudig racewinnaar maakte vorig jaar bekend de MotoGP vaarwel te zeggen. De coureur zat op een dood spoor bij Ducati en sloeg aanbiedingen – waaronder een van Aprilia – af voor 2021. Eerder deze maand maakte de Italiaanse fabrikant bekend dat het Dovizioso bereid heeft gevonden om een test af te werken. Deze zal plaatsvinden van 12 tot en met 14 april op het Circuito de Jerez. Hoewel nog niet duidelijk is wat het doel van de test is, stelt Battistella dat zijn coureur niet voornemens is dit jaar in de MotoGP te racen.

“Ik denk niet dat die kans er dit jaar is”, zei Battistella zondag op MotoGP.com. “Hij wil de test doen en heeft het aanbod van Aprilia geaccepteerd. Hij wil heel graag weer op de MotoGP-machine stappen. We werken daarnaast aan 2022. We denken niet meer aan 2021. Het is alleen een test. We hebben nog geen plannen voor iets anders, de gesprekken zijn nog niet begonnen. We kunnen meer gaan testen, maar op dit moment staat alleen deze vast en vanaf daar zullen we wel verder zien.”

Wildcard voor Dovizioso? Onduidelijkheid over Smith

Dovizioso doet dit seizoen mee aan een Italiaans motorcrosskampioenschap en hoopt zodoende fit te blijven voor het volgende seizoen. Aprilia heeft overigens ook de mogelijkheid om in zes races een wildcard in te zetten. Zodoende staat de deur voor een terugkeer van Dovizioso dit jaar alsnog open. Aprilia heeft op dit moment overigens ook geen testrijder. Lorenzo Savadori werd gepromoveerd als racerijder nadat hij in de laatste races van vorig jaar de plek innam van Bradley Smith. Smith was ook niet presen tijdens de wintertest in Qatar. Aprilia CEO Massimo Rivola verklaarde daar dat hij ‘hoopte’ dat Smith nog beschikbaar zou zijn voor het merk. Daarover is echter nog geen duidelijkheid.

Aleix Espargaro en Lorenzo Savadori tijdens de Grand Prix van Qatar