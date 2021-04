Johann Zarco: Van mislukking tot WK-leider in de MotoGP

22 augustus 2019. Het is een warme donderdagmiddag in Engeland en in de gigantische hospitality van Red Bull KTM Factory Racing staat Johann Zarco. Een ongemakkelijk glimlachje. De Red Bull-cap op zijn hoofd, het trainingsjasje zit tot boven dicht. Het wemelt van de mensen. Als bijen die een mooie bloem ruiken en weten: daar valt wat te halen. Die mensen, ondergetekende maakt er ook deel van uit, hangen aan zijn lippen. Eerst de televisiezenders, dan de schrijvende pers. Persman Sebastian Kühn probeert het allemaal in goede banen te leiden. Het is niet zomaar dat Johann Zarco massaal omringd wordt door de pers. Elf dagen eerder – op de avond na de Oostenrijkse GP – heeft hij de bazen van KTM het voorstel gedaan om zijn contract te ontbinden. Het kan zo niet langer. C’est fini. Het is genoeg geweest. “De missie is mislukt”, stelt Zarco vast. Hij voegt eraan toe: “Ik wil weer met een lach op de motor zitten, het racen moet mij plezier geven.”

Johann Zarco, Red Bull KTM Factory Racing met de toegestroomde pers in Silverstone Foto: Mark Bremer

Het is een merkwaardig tafereel, zoals er wel meer merkwaardig gelopen is in de carrière van Zarco. Het is nog niet vaak voorgekomen dat een rijder uit zijn contract loopt, enkel en alleen omdat hij ongelukkig is. Zarco krijgt geen gevoel met de RC16, op dat moment nog een machine met een flinke gebruiksaanwijzing en weinig succes. Waarom Zarco bij KTM tekent? Zijn toenmalig manager Laurent Fellon vindt het een goede stap in zijn carrière, om nog maar over de bijbehorende cheque te zwijgen. Die is behoorlijk aantrekkelijk.

Het project is gedoemd te mislukken. Bij KTM heeft men hoge verwachtingen. Van Zarco werd verwacht dat hij bij KTM een bijdrage levert aan de opmars van het Oostenrijkse merk. Het ontwikkelen van de motor, het merk bij de hand nemen op weg naar het hoogst haalbare: het winnen van de wereldtitel. De praktijk loopt anders. Al vanaf het eerste moment dat hij in Valencia op de KTM stapt, zit hem iets niet lekker. De RC16 moest heel anders gereden worden dan de vergeeflijke Yamaha M1 van Tech 3, waarmee Zarco de twee seizoenen daarvoor vier keer pole pakte en zes keer op het podium stond.

Bij KTM kwam het niet tot een podium. Tekenend is de uitbarsting na een van de trainingen voor de Franse Grand Prix. Ook in de regiewagen schrikt men van de fulminerende coureur en snel schakelt de regisseur over naar een andere camera. Het rommelde in de pitbox, zoveel is duidelijk, maar het rommelde ook in het hoofd van Zarco. Terwijl spreekstalmeester Bruno Vandestick de Marseillaise ‘oefende’ met het publiek op de tribune, wist Zarco al dat het volkslied die zondag niet voor hem zou klinken. De dertiende plek was zijn deel. In Mugello, Barcelona en Assen gaat het al niet veel beter. Op de Drentse hei brengt Zarco zijn machine binnen ‘voordat er iets ergs kan gebeuren’. Zwijg maar helemaal over Duitsland, waar hij na een crash in de derde ronde uitvalt.

Johann Zarco, Red Bull KTM Factory Racing Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

In Tsjechië kwalificeert Zarco zich als derde. Een lichtpuntje, maar op dat moment zit de Fransman al diep in de tunnel. Hij is ongelukkig. Met tegenzin trekt hij de oranje polo aan als hij zich op donderdag op het circuit moet melden. Hij blijft beleefd als hij het verhaal tegenover de schrijvende pers moet doen, maar de spraakwaterval van weleer is hij niet meer. Eerlijk is hij wel. Het loopt voor geen meter. Na een kleurloze Oostenrijkse Grand Prix is de emmer overgestroomd. De koek is op. Zarco vraagt een gesprek aan met de bazen van het KTM MotoGP-project. Aan KTM CEO Stefan Pierer vraagt hij of het contract aan het eind van het seizoen niet ontbonden kan worden. De Oostenrijker stelt dat Zarco ‘tegen een burn-out’ aan zit. Pierer staat bekend als een keiharde zakenman, maar stelt Zarco gerust: “Maak je niet druk om de juridische afwikkeling, daar komen we wel uit.” Aanvankelijk wil Zarco het seizoen bij KTM afmaken, al wordt hij daar niet toe gedwongen door KTM. Na nog eens twee races, waaronder eerdergenoemde afspraak in Silverstone, is het voorbij. KTM zet het merkbelang voorop en besluit om Zarco thuis te laten. Testrijder Mika Kallio neemt de honneurs waar.

Vangnet

De man uit Cannes krijgt de tijd om op adem te komen en de problemen in zijn hoofd op een rijtje te krijgen. Was dit het laatste dat we van Zarco gezien hebben? Het antwoord komt vrij snel. Teambaas Lucio Cecchinello heeft een ‘freelancer’ nodig als Takaaki Nakagami van LCR Honda een forse schouderoperatie moet ondergaan. Hij komt bij Zarco uit. Het ongeluk van de ene coureur is het geluk voor de ander. Zo mag hij de drie laatste races van het seizoen 2019 alsnog rijden. Het komt op het moment dat het afscheid van Jorge Lorenzo lonkt, iets wat Zarco een sprankje hoop geeft. Honda heeft een zitje vrij, maar Ducati wil hem nog liever.

Bij Avintia wil men - met hulp van Ducati - voor Zarco wel een plek vrijmaken. De Fransman zit er niet echt op te wachten. Liever gaat hij terug naar de Moto2 om weer voor overwinningen te vechten. De reden? Het team onder leiding van Raul Romero is toch een beetje het lelijke eendje van de klasse. Rijders met een fortuin, die op eigen kracht niet in de MotoGP komen, rijden bij dat team. Ook interesse? Sponsoring meebrengen, alstublieft. Daar heeft Zarco geen trek in, maar het Ducati-management denkt er anders over en schroeft de betrokkenheid bij Avintia op. Het team krijgt een upgrade en haalt Zarco over het te proberen. Voor Ducati belangrijk, want Zarco kan zijn relevante kennis op de Yamaha, KTM en Honda overdragen tijdens de ontwikkeling van de Ducati. Op de GP19 vindt Zarco zijn draai weer, traint hij pole-position in de GP van Tsjechië en scoort hij een podium. Het levert hem voor dit seizoen promotie op naar Pramac Ducati.

Johann Zarco, Pramac Racing Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Bij het uit de kluiten gewassen satellietteam van Ducati heeft Zarco inmiddels een belangrijke rol gekregen. Hij is de racende testrijder van het Italiaanse merk en krijgt vaak als eerste de kans om met nieuw materiaal te rijden voordat fabrieksrijders ermee aan de slag gaan. Het behoorlijk alternatieve carrièrepad heeft hem uiteindelijk alsnog een job als fabrieksrijder gebracht. Hoewel de man uit Cannes stelt dat hij niet veel meer denkt aan de mislukte missie bij KTM, kwam hij vorige week nog wel even terug op de overtuigingskracht van Ducati-baas Gigi Dall’Igna en hoe het allemaal heel anders had kunnen lopen. “Na de GP van Qatar kwam Dall’Igna bij me en verklaarde dat het een goede keuze was geweest om in 2019 niet terug te gaan naar Moto2. Ik sprak met Avintia, maar wilde ook terug naar Moto2. En hij overtuigde me dat we iets moois konden bereiken. Als ik Moto2 was gaan rijden, zou ik hier niet op het podium gestaan hebben”, concludeert Zarco, die meermaals liet blijken Ducati heel dankbaar te zijn.

Zarco is in de beide races in Qatar de beste Ducati-rijder, vlak achter de Yamaha’s van Maverick Viñales en – een week later – Fabio Quartararo. De schlemiel van achttien maanden geleden staat opeens weer fier overeind. In de persconferentie na de Doha GP krijgt Zarco weer die onvermijdelijke vraag. Ziet hij het als een verlossing dat hij bij KTM kon vertrekken? “De beslissing die ik achttien maanden geleden genomen heb, nam ik voor mezelf. Ik wilde blij zijn. Ik wilde dolgraag racen, maar wel als ik er blij van zou worden. Zonder de lach kun je beter iets anders doen. Ducati geeft me mijn lach terug, dit team geeft mij veel plezier. Op die manier kan ik doorgaan.”

Zarco heeft in 2021 alle middelen tot zijn beschikking om succesvol te zijn. Zelf leerde hij van de gebreken die hem in het verleden parten speelden. Het ziet er – op dit moment – veelbelovend uit. Na afloop van de Grand Prix van Doha mag Zarco de Marseillaise op het podium aanhoren. Hij zingt uit volle borst mee. Al wordt het volkslied niet voor hem, maar voor racewinnaar Fabio Quartararo gedraaid. Met de lach op zijn gezicht heeft Zarco zijn eerste overwinning alweer te pakken.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Johann Zarco, Pramac Racing Foto: Gold and Goose / Motorsport Images