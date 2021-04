Espargaro: “Heb bewezen dat ik een toprijder ben”

De Aprilia-coureur kende een goede start van het seizoen. Hij kwalificeerde zich in Qatar twee keer in de top-acht en kwam op de zevende en tiende plaats aan de finish in de beide races. Zijn teamgenoot Lorenzo Savadori heeft, door een gebrek aan ervaring, een stuk minder goed gepresteerd. De Italiaan werd in beide kwalificaties laatste en heeft nog geen punten gescoord.

Savadori kreeg van Aprilia promotie ten faveure van Bradley Smith, die als testrijder de vervanger was van de geschorste Andrea Iannone. Andrea Dovizioso doet deze week voor Aprilia een test in Jerez en dat heeft geruchten aangewakkerd dat de Italiaan mogelijk terugkeert op de grid. Het management van de oud-Ducatist heeft dergelijke suggesties tot nu toe naar het rijk der fabelen verwezen, maar een sterke tweede rijder zou geen overbodige luxe zijn voor het merk.

Gevraagd of een sterkere teamgenoot dan Savadori zou kunnen helpen bij de ontwikkeling van Aprilia, reageerde Espargaro: “Ik heb denk ik wel bewezen dat ik een rijder op topniveau ben, wat ik de engineers vertel is genoeg om een motor te verbeteren. Met de feedback van vorig jaar lijkt het erop dat de engineers in Noale heel goed werk gedaan hebben met de bouw van de nieuwe motor. Ze weten ook wat ze nog missen in het duel om de podiumplekken en niet alleen in de top-tien te eindigen. Ze weten het perfect, daar werken ze in Noale aan en we hopen dat we rond Mugello weer nieuw spul krijgen. Wat dat betreft denk ik niet dat een sterke teamgenoot in mijn geval gaat helpen.”

Gigantische stap

Espargaro is boordevol vertrouwen over het verdere verloop van het seizoen. De Catalaan stelt dat hij in staat is om voor podiums te vechten. “Ten opzichte van vorig jaar hebben we met de acceleratie een gigantische stap gezet”, aldus Espargaro. “Ik verloor geen terrein meer aan het begin van het rechte stuk, we hebben nu het niveau van onze concurrenten. Op de rechte stukken is het gat nog heel groot. Daar verliezen we, vooral in de vijfde en zesde versnelling, wel zo’n 20 kilometer per uur. Het is op die manier heel lastig vechten. Maar volgens mij kunnen we in Portimao en Jerez beter uit de verf komen, daar kunnen we zeker voor de top-zes vechten. Het is teleurstellend dat we kansen gemist hebben in Qatar, maar we staan achtste in het kampioenschap. Het is geen ramp en ik kan niet wachten tot Portimao en Jerez.”