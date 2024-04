Jorge Martín was na fantastische vrije trainingen op het Circuit of the Americas topfavoriet voor het behalen van de pole voor de Grand Prix. Het mocht echter niet zo zijn, want mede dankzij valpartijen in de eerste twee vliegende rondes zat er niet meer in dan een zesde tijd. Martín steekt na de zaterdag hand in eigen boezem. "Ik ging heel erg snel in die eerste ronde. Ik was in de eerste sector al drie tienden sneller dan op vrijdag. Het ging een goede ronde worden, en toen verloor ik al veel terrein in bocht 11. Ik probeerde daar wat aan te zetten, maar ik zat al op de limiet", vertelt de eerlijke rijder. "Ik raapte de motor op en ging er weer voor. Die ronde was goed, maar niet genoeg voor pole. Misschien wel voor de top-drie. Ik ging te snel op het gas en toen crashte ik. Ik kwam daar goed weg, want als het een highsider was had ik nu niet hier gestaan."

De zesde positie is volgens Martín gezien de omstandigheden helemaal niet een heel slecht resultaat. "Ik had op de tweede motor een zachte voorband. Daardoor was het voor mij onmogelijk om net zo competitief te zijn. Ik was dus wel blij met P6. Ik pak deze mooi mee, dit was best oké", verklaart de Spanjaard.

Kansen voor de overwinning

In de sprintrace snelde Martín uiteindelijk derde plek, waar volgens de Pramac-coureur meer in had gezeten als hij verder op de grid had gestaan. "Ik kon pas laat toeslaan en verloor in de eerste bocht ook nog een paar plekken. Als dat niet was gebeurd, dan had ik op een betere plek kunnen finishen", verzucht de 26-jarige. "Voor de Grand Prix is het goed om ons te focussen op een betere start, want dan kunnen we hopelijk met Maverick [Viñales] in gevecht."