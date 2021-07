Ducati heeft geen interesse in Viñales: "Blij met onze rijders"

Op de maandag na de TT van Assen maakte Yamaha bekend dat het contract op verzoek van Viñales ontbonden gaat worden. Hij vertrekt daardoor aan het eind van dit seizoen bij Yamaha, het team waar hij sinds 2017 actief voor was. Het heeft er alle schijn van dat Viñales zijn loopbaan gaat vervolgen bij Aprilia, maar Ducati heeft in het verleden ook interesse getoond. In feite was de jacht van Ducati begin 2020 de reden voor Yamaha om Viñales snel vast te leggen voor de nieuwe periode 2021-2022. Ook werd in de Italiaanse media gespeculeerd over de mogelijkheid dat Viñales voor VR46 Ducati zou gaan rijden, maar Ducati zet een ferme streep onder die geruchten.

“Ik vind het spijtig dat Maverick tot die beslissing is gekomen, maar hij zal daarvoor zijn argumenten hebben”, zei Ducati-teambaas Davide Tardozzi in gesprek met Sky Sports Italia. “Op dit moment zijn wij ontzettend blij met Francesco Bagnaia en Jack Miller. De andere Ducati-rijders doen het ook voortreffelijk. We zijn bezig met het opleiden van jonge coureurs, ik geloof en hoop dat we daar successen mee gaan halen.”

Met de afwijzing van Ducati is Aprilia zo’n beetje de enige realistische optie voor Viñales. Wat betreft Tardozzi is het vooral zaak dat een snelle rijder behouden blijft in de MotoGP. “Ik hoop dat hij in het kampioenschap kan blijven, hij is een belangrijke coureur voor de MotoGP en ook nog eens heel snel”, sprak de oud-coureur. “Ik wil ook dat Aprilia de beste rijders krijgt zodat ze competitief kunnen zijn.”