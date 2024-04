Analyse: De verandering die Viñales aan historische MotoGP-zege hielp

De MotoGP Grand Prix van de Verenigde Staten werd een historische race met dank aan Maverick Viñales. Hij werd de eerste rijder in het MotoGP-tijdperk die met drie verschillende fabrikanten een Grand Prix op zijn naam schreef. In 2016 won de Spanjaard al een race namens Suzuki, om tussen 2017 en 2021 acht keer te winnen namens Yamaha. Op Circuit of the Americas voegde hij daar een zege met Aprilia aan toe. Tevens werd Viñales pas de vijfde rijder in de geschiedenis van de hoogste Grand Prix-klasse die dit voor elkaar kreeg. Hij voegde zich daarmee bij Mike Hailwood, Randy Mamola, Eddie Lawson en Loris Capirossi, die dit feit eerder al bereikten.

Viñales’ zege in Austin is zijn eerste Grand Prix-succes sinds hij de Grand Prix van Qatar in 2021 won. In de meer dan 1100 dagen die tussen beide zeges verstreken, ging de 29-jarige rijder uit Figueres door een diep dal. Enkele maanden na zijn laatste zege moest hij nog tijdens het seizoen 2021 vertrekken bij Yamaha, waarna hij nog hetzelfde seizoen onderdak vond bij Aprilia. Aldaar duurde het even voordat Viñales de volledige potentie van de RS-GP kon benutten, wat in de eerste twee seizoenen tot ietwat inconsistente prestaties leidde. Wel boekte hij in zowel 2022 als 2023 al enkele podiumplaatsen voor zijn nieuwe werkgever, maar een overwinning bleef nog buiten bereik.

Andere gewichtsverdeling helpt Viñales

Dit jaar staat Viñales er ogenschijnlijk echter een stuk beter voor. In Portugal wist hij voor het eerst een sprintrace op zijn naam te schrijven, een prestatie die hij op de zaterdag van de Amerikaanse Grand Prix al herhaalde. Een Grand Prix-zege ontbrak echter nog, maar na een knappe inhaalrace vanaf de elfde positie lukte dat op Circuit of the Americas kon hij die dus ook op zijn palmares bijschrijven. Na afloop verklaarde Viñales dat hij zich door een belangrijke verandering, die hij en Aprilia tijdens het voorgaande raceweekend in Portimão hebben doorgevoerd, nu een stuk beter voelt op zijn RS-GP.

De uitgelaten Viñales wordt door het team van Aprilia toegejuicht na zijn overwinning in Austin. Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

“Ik rij nu op een heel natuurlijke manier op de motor en dat is geweldig. Ik hoef er niet over na te denken, ik zit in een bepaalde flow met de motor. Ook belangrijk is dat ik weet hoe hard ik kan pushen op de motor, hoeveel ik van de motor kan vragen”, zei Viñales na de zaterdag in Austin, waar hij zowel pole-position als de zege in de sprintrace veiligstelde. “Daardoor kan ik er nu het maximale uit halen. Dat komt door het werk van de technici om van het voorwiel tot het achterwiel een goede balans te vinden. Na die verandering voel ik me extreem goed op de motor.”

Die specifieke verandering waar Viñales op doelde, heeft betrekking op de gewichtsverdeling van zijn motorfiets. Ten tijde van de wintertests in Maleisië en Qatar was hij daar niet blij mee en daardoor ontbrak ook het vertrouwen. “We hebben gewerkt aan de afstelling en de balans. Stap voor stap voelde ik me beter, maar in Qatar was het nog niet genoeg. Toen reed ik nog niet op mijn maximum. In Portimão hebben we de gewichtsverdeling van de motor ietwat aangepast en toen is het van goed naar geweldig gegaan”, verklaarde hij de wijziging. “Ik heb nu ongeveer hetzelfde gevoel als vorig jaar, maar met een motor die iets beter is door de aerodynamica.”

Pushen met wapen dat inhalen mogelijk maakt

De strubbelingen van de wintertests heeft Viñales inmiddels dus achter zich gelaten. Hij voelt zich op zijn gemak op de RS-GP en door de combinatie van de juiste balans en het vertrouwen in de motorfiets kan hij ook echt pushen. “Het ding is dat ik heel rustig ben als ik de motor met mijn eigen rijstijl kan besturen en effectief kan zijn. Nu ben ik dus kalm en heb ik vertrouwen. We moeten altijd kijken naar de balans en op zoek naar deze balans voor de motor, zodat ik kan pushen en het beste kan laten zien.”

Viñales viert zijn GP-zege in de Verenigde Staten met Massimo Rivola, de CEO van Aprilia Racing. Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

Dat kwam op het Circuit of the Americas dus tot uiting met pole-position, de sprintzege en winst in de Grand Prix. Vooral voor zondagse overwinning moest Viñales hard knokken. Na een ietwat moeizame start werd hij in de eerste bocht opzij gedrukt door Jorge Martín en Francesco Bagnaia, waardoor hij terugviel naar de elfde positie. De Viñales van enkele jaren geleden was zo’n tegenvaller niet meer te boven gekomen, maar in Austin verraste hij vriend en vijand door als een warm mes door de boter te snijden en zich alsnog naar de overwinning te knokken. Toch benadrukt de Spanjaard dat dit niet alleen door hemzelf komt.

“In mijn verdediging had ik in het verleden nooit het wapen dat ik nu heb, zeker voor het inhalen. Jullie weten heel goed dat ik in het verleden moeite had om dicht achter andere rijders te rijden. Maar met hoe de motor nu is en hoe ik de hele tijd kan aanvallen op de remmen, kan ik in ieder geval proberen om in te halen. Dat is fantastisch”, aldus Viñales. “Ik heb het wapen om het te proberen en dat is belangrijk, want je kunt niet altijd vanaf de eerste bocht aan de leiding rijden. Je moet dus vechten, terwijl alle jongens heel laat remmen. Ze vechten allemaal, maar dat doe ik ook, dus het was fantastisch. Bij Aprilia werken we tijdens het weekend ook hard om te begrijpen waar en hoe we kunnen inhalen. Het is dus een genot om dit soort races neer te zetten.”