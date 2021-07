Quartararo: “Opvolgen Rossi zorgt voor grote verantwoordelijkheid”

Na een spetterend debuutseizoen in de MotoGP kreeg Fabio Quartararo in 2021 promotie naar de hoofdmacht van het team. Maverick Viñales mocht ook blijven, Quartararo’s overgang ging daardoor ten koste van Valentino Rossi. De ervaren Italiaan moest na vijftien seizoenen vertrekken bij het fabrieksteam, vier van de zeven MotoGP-wereldtitels scoorde hij op de Yamaha. Quartararo verklaarde vorig jaar dat hij de grote schoenen van Rossi niet kon vullen, maar hij heeft zeker zijn best gedaan. Met vier overwinningen in de eerste negen races van dit seizoen gaat Quartararo fier aan kop in het wereldkampioenschap. De druk speelt op dit moment geen grote rol bij Quartararo, wel beseft hij dat het opvolgen van Rossi een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt.

“Wat betreft de druk, dat is wel normaal geworden voor mij”, aldus Quartararo in gesprek met Motorsport.com. “Ik heb mijn hele leven met druk gereden en dat voelt op dit moment niet meer dan normaal. Daar ben ik aan gewend. We gaan zeker op een punt aankomen dat het iets erger wordt, als je in een race voor het kampioenschap vecht, maar op dit moment is dat niet zo. Dat ik de plaats ingenomen heb van Valentino brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Iedereen verwacht dat ik goede resultaten ga scoren. Dat lukt tot nu toe heel aardig, ik probeer zo goed mogelijk mijn werk te doen en het team is blij met mij maar ook met m’n crew. De werkwijze is goed, de sfeer in het team is goed en mijn band met de monteurs ook.”

"Doe kleine oefeningen om rustig te blijven"

Quartararo kwam in het tweede deel van vorig seizoen niet heel sterk voor de dag. Hij duikelde in zes races van de eerste naar de achtste plaats in de WK-stand. Om zijn mentale weerbaarheid te verbeteren heeft de Fransman in de winter gewerkt met een sportpsycholoog. Gevraagd hoe dat hem heeft geholpen, zei de klassementsleider: “Ik heb hem sinds november vorig jaar twee keer bezocht, maar dat was genoeg. Hij moest mij vooral helpen om kalm te blijven. Ik heb wat oefeningen gekregen en praktische tips, waarmee ik zelf rustiger kan blijven. Meer is het niet. Het duurt minder dan vijf seconden om zo’n oefening te doen, dat gaat zelfs op de motor. Het is vrij eenvoudig en het helpt mij om rustig te blijven. Het is ook een vorm van ervaring die ik opgedaan heb. Ik realiseerde me afgelopen winter dat ik die informatie ook mee moest nemen naar dit jaar, daar kon ik nog aan werken.”