Door de knappe inhaalrace in Texas werd Viñales de eerste rijder in het moderne tijdperk van motorracen die races heeft gewonnen voor drie verschillende merken in de MotoGP, na zijn overwinning in de Britse GP van 2016 met Suzuki en acht eerdere overwinningen met Yamaha tussen 2017-2021. Hoewel zijn eerdere successen hem dierbaar zijn, zegt de Spanjaard dat zijn prestatie op het Circuit of the Americas extra speciaal is. Dit heeft alles te maken met de opmars die het Italiaanse merk de afgelopen tijd heeft doorlopen.

"Uiteraard heeft de overwinning met Aprilia een andere waarde, want toen ik bij hen tekende waren ze P15, P10. Kijk eens hoeveel we zijn gegroeid", vertelt hij, waarbij hij benadrukt dat Aprilia pas net zijn eerste podium had behaald toen hij zich in het laatste deel van 2021 bij het destijds door Gresini gerunde team voegde. "Uiteraard zijn we een groot fabrieksteam. We hebben nog steeds tijd nodig om te verbeteren en constanter te worden, maar ik zie dit jaar veel potentie. We moeten erg slim zijn en ons focussen op het werk, en vooral op dingen zoals wat er in Portimão gebeurde [met de versnellingsbak]. Het gaat erom dat we meer ervaring opdoen en meer tijd aan de voorkant van het veld doorbrengen, zodat we dat vertrouwen opbouwen.”

Critici de mond gesnoerd

Viñales' bittere vertrek bij Yamaha en een relatief trage aanpassing aan de Aprilia hadden velen doen twijfelen of de Spanjaard ooit zijn oude vorm zou kunnen terugvinden, vooral na de racewinnende campagnes van teamgenoot Aleix Espargaro in 2022 en 2023 op een snel verbeterende RS-GP. Er was ook speculatie over Viñales' positie in het team, aangezien hij in het laatste jaar van zijn huidige contract zit. Het gerucht ging de dat Aprilia in gesprek was met de kampioen van 2021, Fabio Quartararo, maar de Fransman tekende eerder deze maand een nieuw contract bij Yamaha. Viñales vertelt na de Amerikaanse GP dat hij de critici de mond kon snoeren, omdat hij nu een ​​motor heeft die niet alleen snel is als hij vooraan rijdt, maar ook in het midden van het veld. Dit stelde hem immers in staat stelde om zich een weg door het veld te banen en de leiding in ronde dertien terug te pakken.

"Uiteraard had ik in het verleden niet het wapen dat ik nu heb. Vooral voor inhalen, omdat je heel goed weet dat ik in het verleden moeite had om dicht bij andere rijders te komen", vertelt de 29-jarige coureur. "Zoals de motor nu is, hoe ik echt de remmen kan gebruiken, lijkt het erop dat het niet gemakkelijk is om in te halen, maar ik kan het wel proberen. En dat is fantastisch. Ik heb vooral het wapen om het te proberen en dat is belangrijk, omdat je natuurlijk niet altijd de race vanaf de eerste bocht kunt leiden. Je moet dus het gevecht aangaan, en al deze jongens remmen laat. Ik zit nu ook in de mix, en dat is fantastisch”, aldus Viñales.