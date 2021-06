Officieel: Viñales breekt met MotoGP-team Yamaha

Zaterdag kwamen de eerste geruchten dat Viñales een vertrek bij Yamaha wilde forceren. Daar lag een vertrouwensbreuk aan ten grondslag. De coureur eindigde tijdens de Grand Prix van Duitsland als laatste en verklaarde daarna publiekelijk dat hij zich niet gerespecteerd voelde door zijn werkgever. Op vrijdag sprak Viñales niet met de schrijvende pers, later bleek dat er een spoedvergadering ingelast was om de situatie te bespreken. Viñales heeft daar aangegeven dat hij wil vertrekken.

Zondag ontkende de coureur uit Figueres nog dat zijn vertrek bij Yamaha al officieel was, maar maandagochtend kwam de bevestiging van het nieuws. “Op verzoek van Maverick Viñales is Yamaha akkoord gegaan met het vroegtijdig beëindigen van de samenwerking”, leest het statement van Yamaha. “Op dit moment zijn de beide partijen vijf seizoenen samen, maar aan het eind van dit jaar komt er een eind aan de samenwerking. De beide partijen zijn gemotiveerd om de rest van het seizoen zo goed mogelijk af te werken en de relatie zo goed mogelijk af te sluiten.”

“Tot onze spijt moeten we aan het eind van dit jaar afscheid nemen van Maverick”, zei teambaas Lin Jarvis. “We zitten midden in ons vijfde seizoen samen en we hebben mooie dingen bereikt, maar ook een paar dieptepunten. De Duitse Grand Prix was een absoluut dieptepunt van onze samenwerking en we hebben in Assen belangrijke gesprekken gevoerd. We zijn tot de conclusie gekomen dat het voor beide partijen het beste is om aan het eind van dit seizoen een eigen weg te gaan. Yamaha zal – zoals we altijd gedaan hebben - alles in het werk stellen om Maverick volledig te steunen en dit seizoen zo goed mogelijk af te sluiten.”

Voor Viñales ligt de weg naar Aprilia dus open. Dat merk ontkende zondag dat er al gesprekken plaatsgevonden hebben met de coureur, maar gaf wel aan dat het open zou staan voor onderhandelingen als Viñales daadwerkelijk bij Yamaha zou vertrekken. Aleix Espargaro wilde zondag niet inhoudelijk reageren op het nieuws van Viñales, maar de Spanjaard verklaarde wel dat hij de komst van Viñales zou aanmoedigen. Aprilia was bezig om Andrea Dovizioso te verleiden tot een comeback in de MotoGP. De Italiaan deed enkele testdagen voor het team, maar wilde zich voor de toekomst nog niet binden aan het merk uit Noale.

Viñales maakte zijn MotoGP-debuut in 2015 bij Suzuki, na twee seizoenen stapte hij over naar Yamaha. Daar maakte hij een vliegende start met twee overwinningen aan het begin van het seizoen. In 2017 eindigde Viñales op de derde plaats in het WK, een prestatie die hij in 2019 zou evenaren. In totaal pakte hij tot nu toe acht overwinningen in dienst van Yamaha, maar deze resultaten werden meestal afgewisseld met grote teleurstellingen. Dit seizoen begon Viñales nog met winst in de Grand Prix van Qatar, maar daarna ging het snel bergafwaarts. Uiteindelijk bleek de wanprestatie op de Sachsenring de druppel die de emmer deed overlopen.