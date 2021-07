Espargaro kampt met gebrek aan kennis over Honda MotoGP-motor

De kwalificaties die Pol Espargaro in de eerste helft van het MotoGP-seizoen 2021 afwerkte op de Honda waren niet bepaald overtuigend. Slechts twee keer in negen races verzekerde hij zich van een startpositie in de top-tien en dat zit hem ook dwars op de zondag. De Spanjaard behaalde tot dusver slechts een achtste plaats als beste resultaat. In de trainingen zit Espargaro er regelmatig goed bij qua snelheid, maar die snelheid is ver te zoeken op het moment dat de kwalificatie aanbreekt. Hij mist op dit moment nog inzicht in waar de grens van de RC213V ligt en dat maakt het lastig om er alles uit te persen in één snelle ronde.

“Wat er gebeurt is dat iedereen weet hoe goed hun motor is. Als iedereen pusht, moet je het maximale uit je motor halen zonder fouten te maken”, zei Espargaro over zijn problemen in de kwalificatie. “Doordat we geen voorseizoen hadden en alleen racen in raceweekenden, crash ik of ga ik wijd als ik een snelle ronde moet rijden. Dit komt door een gebrek aan kennis. Het gebeurde in deze kwalificatie [op Assen]. Toen ik wilde aanvallen maakte ik een fout met de voorband. Ik dacht dat die goed was, maar dat was niet het geval. Dat neem ik mee naar de toekomst. Als we in dezelfde situatie komen en de medium kiezen aan de voorkant [in plaats van de soft], dan komt het goed. Maar dit was het probleem. We maken fouten doordat we een gebrek aan kennis hebben.”

Dat gebrek aan kennis over de Honda-machine wijt Espargaro deels aan het gebrek aan testdagen. Vanwege het coronavirus testte de MotoGP dit jaar vijf dagen in Qatar, waar ook de eerste twee races plaatsvonden. In een normale situatie zou het testprogramma van Espargaro afgelopen november al begonnen zijn op Jerez, met daarna drie testdagen in Maleisië en nogmaals drie dagen in Qatar. In vergelijking met die situatie miste Espargaro dus waardevolle tijd op de Honda.“Ja, dat mis ik absoluut. Ik miste het maken van fouten tijdens de tests en niet tijdens het raceweekend. Het is duidelijk dat ik veel fouten maak tijdens de weekenden, dit komt door een gebrek aan kennis. Dat is het, het is een zaak van het begrijpen van de problemen. Als je een fout maakt herhaal je die niet, maar je moet de fout wel maken.”