Analyse: Hoe de Viñales-soap volledig escaleerde in Assen

“Op verzoek van Maverick Viñales zijn we overeengekomen de samenwerking aan het eind van dit seizoen te beëindigen.” Het zijn veelzeggende woorden waarmee Yamaha de MotoGP-wereld maandag liet ontwaken. Viñales is al de derde coureur in drie jaar die vroegtijdig uit zijn contract loopt omdat hij zich niet op zijn plek voelt bij de huidige werkgever. Johann Zarco (KTM, 2019) en Jorge Lorenzo (Honda, 2019) gingen hem voor. Hoewel de situatie de afgelopen weken in rap tempo ontspoorde, komt het vertrek van Viñales niet als een totale verrassing. Ook is duidelijk dat Viñales er veel voor over had om een exit bij Yamaha te forceren. De man uit Figueres is na Marc Marquez de bestbetaalde coureur op de grid. De prijs voor een vertrek is naar verluidt zo’n vijf miljoen euro. Dan moet je als coureur een verdomd goede reden hebben om de samenwerking op te zeggen.

Het MotoGP-nieuws van de dag: Officieel: Viñales breekt met MotoGP-team Yamaha

Hoewel Viñales dit weekend sterk voor de dag kwam tijdens de TT van Assen, viel de beslissing over zijn toekomst al op vrijdag. Hij was de snelste man in de vrije trainingen op vrijdag en zaterdag, reed teamgenoot en kwalificatiewonder Fabio Quartararo het snot voor de ogen bij het bepalen van de startgrid en maakte niet eens zo’n slechte start in de race over 26 ronden. Een lange meeting op vrijdagmiddag, door Yamaha omschreven als een technische meeting, was echter het startpunt van gesprekken over een vertrek. De coureur praatte die dag niet met de schrijvende pers, hetgeen zorgde voor argwaan over de situatie. Het was niet de eerste keer dat Yamaha ervoor koos om Viñales buiten het zicht van de media te houden. De prestaties van dit weekend deden er eigenlijk niet meer toe. Het vertrek was een feit.

Elke coureur heeft zijn eigen grillen

Maverick Viñales is, daar kunnen we het allemaal over eens zijn, een fantastische coureur als het allemaal meezit. Op een goede dag is hij met afstand de snelste coureur in de MotoGP. Maar die goede dagen waren in de Yamaha-tijd best zeldzaam. Denk aan de start van zijn carrière bij het merk. In 2017 won Viñales drie van de eerste zes races met de Yamaha en stond hij aan kop in het kampioenschap. Het werd door sommigen omschreven als het startpunt van een nieuwe dominantie in de MotoGP. Viñales zou races winnen, wereldtitels pakken en het veld domineren. Hij zou de coureur zijn die Yamaha aan de top zou houden op het moment dat grootheden Valentino Rossi en Jorge Lorenzo afzwaaiden. Op dat moment kon niemand bevroeden dat Viñales in de vier seizoenen daarna nog maar vijf races zou winnen.

Tekst loopt door onder de foto.

Maverick Viñales in betere tijden: na zijn tweede MotoGP-zege met Yamaha op het podium met Lin Jarvis en Valentino Rossi

Vaak wees Viñales met een beschuldigende vinger naar Yamaha. Even leek er een verandering aan te komen toen Yamaha de feedback van de coureur daadwerkelijk serieus nam in de ontwikkeling van de M1, maar dat ging niet lang goed. Uiteindelijk was hij altijd van mening dat het potentieel van Viñales niet volledig tot uiting kwam op de M1 en dat zorgde voor meerdere kritieke momenten. Denk bijvoorbeeld aan de breuk met Ramon Forcada, de ervaren crew-chief die zijn grootste successen boekte met Jorge Lorenzo. Na een persoonlijk conflict gingen de twee uit elkaar. Met vertrouweling Esteban Garcia, waar Viñales eerder al mee samenwerkte, moest het een stuk beter gaan. Viñales kreeg de door hem gewenste arm om de schouder, maar ook Garcia kon er niet voor zorgen dat de rijder in rustig vaarwater kwam. Viñales bleef wisselvallig en de bijbehorende stemmingswisselingen bleven ook. Garcia vertrok weer, Silvano Galbusera mocht als laatste redmiddel proberen om de scherven bijeen te rapen en een lijmpoging te doen.

Viñales heeft een bijzonder moeilijk te doorgronden karakter, zo heeft ondergetekende meer dan eens gemerkt. Elke coureur in deze paddock heeft zo zijn grillen. De grote belangen, het ego van een rijder en druk van verschillende kanten doen rare dingen met een mens. Viñales is echter wel het toppunt. Een eenduidig antwoord op de problematiek kwam er nooit, ook vanuit technisch oogpunt was er vaak geen verklaring. Waarom eindigde Viñales tijdens de Grand Prix van Duitsland als laatste, terwijl hij een week later met exact dezelfde motor de sterren van de hemel kan rijden? Viñales verklaarde dat het ging om de grip die de machine heeft, maar Quartararo had daar in Duitsland helemaal geen problemen mee. Ook Valentino Rossi, die regelmatig klaagt over de grip van de M1, liet in Duitsland niet optekenen dat dit een probleem zou zijn. Dat Viñales na de wanprestatie in Oost-Duitsland zo fel van leer trok tegen zijn werkgever, moet voor teambaas Lin Jarvis een signaal geweest zijn dat de situatie niet meer in de hand te houden was.

Scheiden? De enige optie

Viñales voelde zich niet meer gerespecteerd bij Yamaha. Een verklaring voor zijn neerwaartse spiraal na zijn zege in Qatar was er niet. Terwijl teamgenoot Quartararo de ene na de andere trofee binnen wist te slepen, zocht Viñales tevergeefs naar een manier om hierdoor te komen. Op de Sachsenring ontplofte de spreekwoordelijke bom en wist Viñales dat hij bij Yamaha moest vertrekken om er nog iets van te maken. Yamaha heeft aan de andere kant van alles gedaan om de coureur zo goed mogelijk te helpen, al zette die partij met het binnenhalen van Quartararo ook in op een tweede paard. Hoewel ook de fabrikant hand in eigen boezem moet steken voor de sof met Viñales, is het voor beide partijen beter dat ze afzonderlijk van elkaar doorgaan. Een van de grootste en machtige fabrikanten kan het zich niet veroorloven om door te gaan met een rijder die niet functioneert. De tweede plaats in Assen was heel aardig, maar bij Yamaha willen ze Viñales zo snel mogelijk kwijt. Terwijl Quartararo zijn overwinning viert met het team, staat 'TopGun' in een hoekje te nippen van zijn waterfles. Een veelzeggend beeld.

De overstap naar Aprilia voor 2022 zou op zijn vroegst deze week rond kunnen komen, suggereren bronnen in de paddock. Die renstal lijkt na een rumoerige tijd eindelijk in rustiger vaarwater te komen, maar we hebben meer dan eens gezien dat het tevredenstellen van coureurs geen makkelijke opgave is. Signalen dat Viñales bij Aprilia wel kans slagen heeft, zijn er wel degelijk, maar dan moet alles kloppen. En wat zal Andrea Dovizioso, de beoogde coureur voor Aprilia, denken van het nieuws dat maandagochtend naar buiten kwam? Voor het zover is, heeft Viñales eerst nog tien races voor de boeg bij Yamaha. Dat het een interessante periode gaat worden, staat wel vast. Maar voor die tijd gaan we eerst genieten van vijf (rustige) weken. In alle commotie vergeten we bijna vergeten dat de MotoGP-paddock nu mag genieten van een welverdiende vakantie.

Het gezicht van Maverick Viñales spreekt boekdelen na zijn podium in Assen. Dan is al duidelijk zichtbaar dat hij niet meer bij het team hoort.