Petrucci zou dolgraag voor Aprilia rijden: "Of voor KTM"

Petrucci maakte afgelopen week bekend dat hij aan het einde van het jaar bij Ducati vertrekt. De 29-jarige rijder is sinds vorig jaar actief voor het Italiaanse fabrieksteam, maar daar lijkt volgend jaar geen plek meer voor hem te zijn. Jack Miller werd onlangs namelijk door Ducati bevestigd voor 2021 en Andrea Dovizioso gaat zoals het nu lijkt nog even door bij de formatie uit Bologna. Petrucci wordt sindsdien gelinkt aan een overstap naar de World Superbikes, maar een zitje bij het Aprilia MotoGP-zitje lijkt ook tot de mogelijkheden te behoren.

In een interview met Sky Italia geeft Petrucci toe dat hij Aprilia wel ziet zitten, maar dat KTM hem ook wel wat lijkt. “Ik zou dolgraag naar Aprilia gaan. Ze hebben een nieuwe motor en baarden opzien door er meteen snel mee te gaan. Dat is iets wat je maar zeer zelden ziet. In het voorseizoen waren ze erg snel. Ik zou dus graag met Aprilia in zee gaan. Maar ik zou ook wel naar KTM willen gaan, want zij timmeren ook flink aan de weg. Op onderdag was er het nieuws - ik weet niet of het officieel is of niet - dat Pol KTM gaat verlaten. Zijn beslissing om bij dat team te vertrekken, komt een beetje als een verrassing, omdat hij een belangrijke rol speelt in het project.”

“Maar er zijn dus twee fabrikanten die zouden kunnen profiteren van mijn MotoGP-ervaring”, vat Petrucci de situatie samen. “Ik zou graag aan het werk gaan bij een project dat groeiende is. KTM heeft één podium behaald [Espargaro werd in 2018 derde in Valencia], Aprilia staat nog steeds met lege handen. Maar beide fabrikanten zijn vastberaden om de top te bereiken. Dus ik zou graag voor een van deze twee gaan rijden.”

Motorsport.com heeft vernomen dat Petrucci al dicht bij een deal met Aprilia is. Daar zou hij kunnen aantreden als vervanger van Andrea Iannone, die momenteel een schorsing van achttien maanden uitdient wegens dopinggebruik.

Met medewerking van Oriol Puigdemont