Petrucci genoot van Ducati MotoGP-rentree: “Een cadeautje”

De tweevoudig MotoGP-racewinnaar werd door het Ducati-fabrieksteam opgeroepen voor de Grand Prix van Frankrijk op het circuit van Le Mans. De vaste fabrieksrijder Enea Bastianini herstelt nog altijd van een schouderblessure. Petrucci reed van 2015 tot 2020 in dienst van Ducati in de MotoGP. Eind 2021 nam hij op de KTM afscheid van de sport. In 2022 racete hij in de Dakar Rally en het Amerikaanse MotoAmerica Superbikes-kampioenschap, dit jaar is hij actief in het WK Superbikes.

Op Le Mans werd Petrucci als elfde afgevlagd. Hoewel hij baalde dat het raceweekend voorbij was, had hij genoten van de ervaring: “Dit is de beste machine waarop ik ooit gereden heb. Het was ongelofelijk. Terugkeren in de MotoGP, met deze motor op een circuit waar ik drie podiums en een zege heb behaald, was echt een cadeautje. Ik ben er heel trots op en ik wil Ducati bedanken voor deze enorme kans. De race was behoorlijk zwaar, maar ik was sneller dan in de sprintrace. Ik ben gewoon teleurgesteld dat het alweer voorbij is. Helaas rijd ik waarschijnlijk nooit meer op deze machine. Deze terugkeer op Le Mans, op een fabrieksmotor, met een team waarmee ik vaak het podium heb gehaald, is iets wat ik nooit zal vergeten. Ik ben dolgelukkig.”

In zijn laatste jaar met de Ducati in de MotoGP had de Italiaan de nodige moeite met de machine. Volgens Petrucci zijn alle pijnpunten uit 2020 nu verholpen: “Ducati heeft geweldig werk geleverd. Ze hebben de problemen uit het verleden opgelost. De motor neemt de snelheid mee en verliest nooit aan tractie. Ook het remmen is heel erg goed. Ik had er wat moeite mee, want ik ben niet gewend om al zo vroeg op het gas te gaan.”